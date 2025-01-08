ВСУ снова наступают: что происходит в Курской области 8.01.2025, 9:55

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Эксперты назвали цели Украины.

Через 5 месяцев после начала операции Силы обороны Украины активизировали боевые действия в Курской области, атаковав врага неожиданно на нескольких направлениях. Россияне заявляют о якобы «новом наступлении» ВСУ в регионе, а украинские официальные лица почти не комментируют ситуацию.

Что сейчас известно о ситуации на Курском направлении и какие цели могут иметь ВСУ - собрало РБК-Украина.

Новое наступление ВСУ? Что происходит в Курской области

5 января первыми начали писать о якобы «большом наступлении» украинских войск в Курской области так называемые российские военкоры. Мол, ВСУ сосредоточили основное давление на населенные пункты на Бердин и Большое Солдатское, которые расположены к северу от Суджи, в 20 и 25 километрах от границы с Украиной соответственно.

Согласно публикациям «Z-каналов», наступление происходило с участием механизированных колонн. Также россияне заявляли об атаках еще в двух районах - недалеко от границы к югу от поселка Глушково и в районе второго контролируемого ВСУ выступа на юго-западе области (возле Теткино).

Минобороны РФ назвало действия украинской армии «контратакой» и отчиталось, что штурмовой группе ВСУ, которая осуществила контратаку, якобы «было нанесено поражение».

OSINT-аналитик с ником Def Mon проанализировал, что украинским военным в первый день нового наступления удалось пройти 2,7 км вглубь территории России. В то же время остается неизвестным, смогла ли Украина закрепить свои позиции.

В свою очередь американский Институт изучения войны, публикуя карту, свидетельствует о том, что украинские бойцы достигли тактических успехов.

Геолокационные кадры, опубликованные 5 и 6 января, показывают, что украинские силы продвинулись вперед в южной части Бердина, центральной части Русского Поречного и в центральной части Новосотницкого (все эти районы расположены к северо-востоку от Суджи).

Кроме того, как следует из анализа ISW, в воскресенье Украина активизировала наступление еще как минимум в двух районах основного выступа в Курской области: в районе Никольского и Александрии (к северу от Малой Локни) и к северу от Русской Конопельки (к востоку от Суджи).

Украинский проект DeepState 5 января сообщал, что параллельно со штурмовыми действиями Сил Обороны, враг проводит наступление на Малую Локню, Свердликово и Леонидовку. На следующий день аналитики обновили карту боевых действий в Курской области.

Согласно их данным, линия фронта и «серая зона» сдвинулась к Бердину примерно на 3 километра. Однако территория остается спорной, без подтвержденного украинского контроля.

Украинская сторона традиционно сдержанно комментирует действия ВСУ. Впрочем, если посмотреть на сводки Генштаба ВСУ, то большая часть боевых столкновений за сутки приходится на территорию Курской области. Например, за сутки 6 января из 218 боестолкновений на всех направлениях 94 - пришлось именно на это направление.

Поэтому очевидно, что динамика боевых действий на территории Курской области самая большая, обращает внимание в комментарии РБК-Украина бывший спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев.

Что известно из официальных заявлений

По словам руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко, на Курщине сейчас «большие переживания у россиян, потому что они были атакованы на нескольких направлениях и это стало неожиданностью для них».

На фоне сообщений о событиях в Курской области 5 января руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак опубликовал сообщение, в котором, вероятно, намекнул на активизацию там ВСУ.

«Курщина, хорошие новости, Россия получает то, чего заслуживает», - написал он в своем Telegram-канале.

В свою очередь спикер Нацгвардии Руслан Музычук в эфире телемарафона рассказал, что Курская операция ВСУ и других подразделений «направлена на создание неблагоприятных условий для сил противника, которые были размещены на этом направлении, и на нарушение его логистики».

По его словам, это имеет эффект не только на севере Харьковщины, или вдоль границы с Сумской областью, но и по другим направлениям фронта. Потому что противник был вынужден перебрасывать свои подразделения с южных направлений, еще с начала, и с других направлений для того, чтобы усиливать группировки именно на Курщине.

«И сейчас мы видим активность наших Вооруженных сил. Она направлена на то, чтобы удерживать этот участок, удерживать здесь инициативу», - добавляет Музычук.

Какие могут быть цели Украины: мнения экспертов

Российские военкоры жаловались, что якобы «целью наступления ВСУ является Курск и АЭС возле города Курчатов». Впрочем, отметим, что еще в конце октября президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина могла бы захватить Курскую АЭС, но никогда этого не хотела.

По мнению эксперта Селезнева, именно город Курск не является целью украинских сил.

«На это время от времени намекают некоторые российские лица. Но пока это невозможно. Потому что для реализации этой задачи нужно несколько сот тысяч личного состава. Очевидно, что таких ресурсов у нас на территории Курской области нет. А значит говорить о вероятности движения в сторону Курска или даже Курской АЭС, по моему мнению, не стоит», - пояснил Селезнев.

Военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина предположил, что украинское наступление в Курской области имеет две цели: на 30% военную и 70% политическую.

Что касается военной составляющей то, по словам Ступака, это может быть очередная попытка Украины отвлечь внимание россиян от востока Украины, заставив их забрать частично свои силы из-под Покровска, из Курахово и переместить их в Курск. То есть создать еще одну большую точку напряжения.

«70% политической составляющей - это снова напомнить, что мы можем это сделать, снова показать, что власть РФ слабая. Возможно, также это попытка создать напряжение в российском обществе, создать определенное количество внутренне перемещенных людей», - предполагает Ступак.

Примечательно, что государственный секретарь США Энтони Блинкен на днях указал на важность позиции Украины в Курской области для будущих переговоров.

«Их позиция в Курске является важной, потому что, безусловно, это то, что будет учитываться в любых переговорах, которые могут состояться в следующем году», - акцентировал он.

Политолог Игорь Рейтерович не исключает, что история с Курской областью имеет определенные перспективы для Дональда Трампа. Поскольку в реальности избранного президента США - это то, что он может предложить России для «торгов».

«Мол, смотрите, «Украина сделает жест доброй воли», выйдет с территории Курской области, но мы хотим жест доброй воли услышать и от вас, и увидеть. Я даю тебе это, а что ты даешь мне, даешь Украине? Это логика Трампа. Она очень простая. И поэтому, может, они как раз воздерживаются сейчас от таких комментариев», - сказал Рейтерович в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина.

Напомним, что операция ВСУ в Курской области началась 6 августа прошлого года. С того времени россияне пытаются вернуть контроль над регионом. По данным источников РБК-Украина, крайний дедлайн, который был поставлен Кремлем по полному вытеснению украинской армии - 1 марта.

Впрочем, хоть российская армия, используя, в том числе военных Северной Кореи, смогла отбить часть территории, сейчас под контролем ВСУ остается 481,94 кв. км Курской области (еще 166,77 кв. км региона в «серой зоне»).

Президент Владимир Зеленский заявил, что ровно через 5 месяцев Украина сохраняет буферную зону на российской территории. А всего за время Курской операции враг потерял там уже более 38 тысяч своих солдат, из них около 15 тысяч - безвозвратно.

В свою очередь в Генштабе ВСУ, подводя итоги операции, подчеркнули, что Курская операция также имела цель не допустить наступление врага в Сумской области.

Также Москва была вынуждена срочно просить помощи у Пхеньяна, который направил в РФ почти 12 тысяч своих солдат. Около 4 тысяч из них уже ликвидировано, а часть подразделений потеряла боеспособность.

Кроме того, операция заставила россиян перебрасывать значительные ресурсы в Курскую область, ослабляя их позиции на других направлениях фронта. Войска РФ стянули туда одни из самых боеспособных подразделений воздушно-десантных войск, морской пехоты и спецназначения.

Более того, за время операции на Курщине украинские силы взяли в плен 860 российских военных, существенно пополнив обменный фонд. Это позволило вернуть домой сотни украинских защитников, которые находились в российских тюрьмах.

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