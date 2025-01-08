«Калгари» добыл победу над «Анахаймом», Шарангович угодил в перекладину 8.01.2025, 10:00

Егор Шарангович

На экваторе поединка белорус нанес мощный бросок с кистей.

В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Калгари Флэймз» в гостях в овертайме дожал «Анахайм Дакс» со счетом 3:2, пишет belarushockey.com.

В составе «Флэймз» 26-летний белорусский форвард Егор Шарангович был отряжен на левый фланг третьего звена. Его партнерами стали Коннор Зари и Джейкоб Пеллетье.

На экваторе поединка Шарангович нанес мощный бросок с кистей из-под защитника, однако хозяев выручила перекладина.

В овертайме у Шаранговича было сразу несколько голевых моментов, однако шайба непостижимым образом не попала в ворота.

В итоге Шарангович провёл на льду 17:55 (из них 2:21 в большинстве и 0:22 в меньшинстве), нанес 8 бросков (из них 7 мимо), допустил 1 потерю, выиграл 2 из 5 вбрасываний и заработал показатель полезности «-1».

Егор не может забросить в последних 14 матчах.

В сезоне у Егора 33 матча, 11 (6+5) очков, показатель полезности «-11», 4 минуты штрафа.

«Флэймз» с 45 баллами в 40 играх занимают 9-е место в таблице Западной конференции. «Анахайм» с 39 баллами в 40 играх занимает 12-е место в Западной конференции.

Следующий матч «Калгари» проведет 9 января в гостях против «Лос-Анджелеса».

Анахайм – Калгари – 2:3 (0:1, 1:1, 1:0, 0:1, по буллитам - 0:0)

0:1 – 19 Уигар (Хэнли, Колман)

1:1 – 28 Киллорн (Лакомб, Лундстрем)

1:2 – 32 Кадри (Хэнли, Уигар)

2:2 – 47 Мактавиш (Минтюков, Готье)

2:3 – 62 Юбердо ()

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