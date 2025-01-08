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Семиотика гибели империи

  • Алексей Лушников
  • 8.01.2025, 10:05
  • 1,718
Семиотика гибели империи

На крестах свои инициалы еще никто из диктаторов не придумал выгравировать.

Да, это поразительно... Патриарх, по просьбе Путина, освящающий в Рождественскую ночь нательные кресты с выгравированными инициалами самого Путина для солдат войны России против Украины, — пишет Алексей Лушников. — Впрочем, не так важно, для кого эти кресты предназначаются. Здесь главное — инициалы.

Что тут можно сказать больше? На крестах свои инициалы еще никто из диктаторов или диктатороподобных фриков не придумал выгравировать.

Ни Гитлер, ни Сталин, ни Муссолини, ни Франко, ни Ленин, ни Каддафи, ни Чаушеску, ни Тито, ни Салазар, ни Мадуро с Чавесом вместе взятые. Никто. Только Путин.

Он себя реально считает первым после Бога.

Ни один писатель в мире не смог бы столь красочно передать всю гниль путинских свойств. Это может сделать только сам Путин.

Вот она — семиотика гибели империи.

Алексей Лушников, «Телеграм»

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