Президент Южной Кореи забаррикадировался на вилле 2 8.01.2025, 10:08

Юн Сок Ёль

Территорию комплекса обнесли колючей проволокой.

Власти Южной Кореи готовятся сделать вторую попытку арестовать президента Юна Сук Йоля, которому объявлен импичмент. Однако глава государства проигнорировал вызов на допрос и забаррикадировался на своей вилле. Об этом сообщает информационное агентство Reuters (перевод — korrespondent.net).

Служба безопасности президента укрепила территорию комплекса колючей проволокой и баррикадами, используя автобусы, чтобы заблокировать доступ к вилле на склоне холма, где, как полагают, находится проигнорировавший вызов на допрос Юн Сук Йоль.

Глава Управления по расследованию коррупции среди высокопоставленных должностных лиц (CIO) О Донг Вон, ведущее расследование против президента, во вторник извинился за неудачную попытку ареста в прошлую пятницу после напряженного шестичасового противостояния в президентском комплексе. Он отозвал попытку ареста после того, как вход в президентский комплекс был заблокирован живой цепью.

В то же время чиновник пообещал «достичь цели, тщательно подготовившись на этот раз, с большой решимостью, чтобы второе исполнение ордера было последним».

Различные сценарии ареста, о которых сообщали местные СМИ, включают мобилизацию сил специальных тактических подразделений полиции и тяжелой техники для прорыва баррикад, после чего более 2000 полицейских вытеснят президентскую охрану, что может занять до трех дней, если это будет необходимо, чтобы истощить агентов президентской охраны.

Напомним, 3 декабря президент Южной Кореи объявил военное положение в стране. Причиной он назвал оппозицию, которая, по его словам, является «антигосударственной силой», парализующей работу страны.

Позже парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения. А 14 декабря президенту Юн Сок Йолю объявили импичмент. 31 декабря суд выдал ордер на его арест.

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