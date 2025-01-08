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Президент Южной Кореи забаррикадировался на вилле

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  • 8.01.2025, 10:08
Президент Южной Кореи забаррикадировался на вилле
Юн Сок Ёль

Территорию комплекса обнесли колючей проволокой.

Власти Южной Кореи готовятся сделать вторую попытку арестовать президента Юна Сук Йоля, которому объявлен импичмент. Однако глава государства проигнорировал вызов на допрос и забаррикадировался на своей вилле. Об этом сообщает информационное агентство Reuters (перевод — korrespondent.net).

Служба безопасности президента укрепила территорию комплекса колючей проволокой и баррикадами, используя автобусы, чтобы заблокировать доступ к вилле на склоне холма, где, как полагают, находится проигнорировавший вызов на допрос Юн Сук Йоль.

Глава Управления по расследованию коррупции среди высокопоставленных должностных лиц (CIO) О Донг Вон, ведущее расследование против президента, во вторник извинился за неудачную попытку ареста в прошлую пятницу после напряженного шестичасового противостояния в президентском комплексе. Он отозвал попытку ареста после того, как вход в президентский комплекс был заблокирован живой цепью.

В то же время чиновник пообещал «достичь цели, тщательно подготовившись на этот раз, с большой решимостью, чтобы второе исполнение ордера было последним».

Различные сценарии ареста, о которых сообщали местные СМИ, включают мобилизацию сил специальных тактических подразделений полиции и тяжелой техники для прорыва баррикад, после чего более 2000 полицейских вытеснят президентскую охрану, что может занять до трех дней, если это будет необходимо, чтобы истощить агентов президентской охраны.

Напомним, 3 декабря президент Южной Кореи объявил военное положение в стране. Причиной он назвал оппозицию, которая, по его словам, является «антигосударственной силой», парализующей работу страны.

Позже парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения. А 14 декабря президенту Юн Сок Йолю объявили импичмент. 31 декабря суд выдал ордер на его арест.

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