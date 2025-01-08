Рыбак в Сенненском районе позаботился о своей безопасности, но не учел другой момент 8.01.2025, 10:16

И в итоге еле выжил в ледяной воде.

Мужчина в Сенненском районе днем 7 января отправился на рыбалку и провалился в ледяную воду. Об этом сообщили в МЧС.

Информацию о тонущем человеке на озере Серокоротня недалеко от деревни Рябцево спасатели получили в 11.20.

Прибыв на место, они увидели, что на расстоянии около 20 метров от берега в полынье находится человек. Сотрудники МЧС добрались до него при помощи спасательной доски и веревки и вытащили из воды. Его доставили на берег и передали бригаде скорой помощи. После осмотра врачами 74-летний рыболов был доставлен в больницу с предварительным диагнозом «общее переохлаждение».

Выяснилось, что мужчина приехал на озеро на рыбалку. В какой-то момент пенсионер провалился под лед. И хотя он позаботился о своей безопасности, надев заранее спасательный жилет, благодаря которому и дожил до приезда спасателей, но не учел, что толщина льда на месте происшествия составляла всего 3 сантиметра, и выходить на него было опасно в любом случае. Безопасная толщина для одного человека составляет не менее 7 сантиметров.

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