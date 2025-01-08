«Чаклун» налетел на нефтебазу: какие дроны атаковали российский Энгельс 4 8.01.2025, 10:25

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Аналитики раскрыли уникальные особенности этих БПЛА.

Нефтебазу аэродрома Энгельс в Саратовской области России могли атаковать в ночь с 7 на 8 января беспилотники «Чаклун-В». Об этом сообщила в Telegram команда OSINT-аналитиков «Око Гора».

«В атаке на нефтебазу, судя по кадрам, принимали участие БПЛА «Чаклун-В». Боевая часть весит до 20 килограмм, а дальность полета — до 700 километров», — выяснили специалисты.

В результате атаки долгое время наблюдался сильный пожар в районе нефтебазы. РосСМИ насчитали не менее 30 взрывов в городе.

По своим возможностям БПЛА «Чаклун-В» сравним с UJ-22 и известным UJ-26 «Бобер», дальность полета которых доходит до 800 километров, отмечали аналитики Defence Express.

Министерство обороны Украины разрешило поставки дрона «Чаклун» в войска еще в октябре прошлого года. Производитель оснастил БПЛА технологией высокой устойчивости к радиоэлектронным помехам. Российским средствам РЭБ чрезвычайно трудно подавить его.

Специально разработанное украинскими программистами программное обеспечение позволяет эффективно управлять БПЛА в сложных погодных условиях.

Беспилотник «Чаклун В» ранее применялся для атак по целям в России: в июне 2024 года был нанесен удар по военному аэродрому «Моздок» в Северной Осетии.

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