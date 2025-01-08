Белорусам будет труднее получить польскую визу? 3 8.01.2025, 10:27

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МИД Польши намерен ужесточить правила.

МИД Польши подготовил проект изменений в правила выдачи виз, который вскоре будет направлен в Сейм, сообщает «Польское радио».

Заместитель министра иностранных дел Хенрыка Мосьцицка-Дендыс пояснила, что новые правила призваны усилить контроль над процессом выдачи виз: «С января прошлого года мы работаем над тем, чтобы восстановить контроль за въездом иностранцев в Польшу. Мы должны знать, кто и с какой целью получает польскую визу, для того чтобы польская виза перестала быть самым легким средством легализации пребывания в Шенгенской зоне, как это было в предыдущие годы».

В 2020—2023 годах Польша выдала 47% всех виз в Шенгенской зоне. Хенрыка Мосьцицка-Дендыс добавила, что на данный момент соблюдение процедур выдачи виз значительно улучшено, а в декабре правительство приняло пакет из четырех законов по данному вопросу.

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