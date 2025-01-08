В ЕС нашли новый способ отследить теневой флот России 8.01.2025, 10:33

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Новые технологии и минимум ресурсов.

После очередной атаки российского корабля на подводные кабели страны Запада решили привлечь ИИ для отслеживания теневого флота. Коалицию стран ЕС в этом вопросе возглавила Британия. Они и решили привлечь ИИ после серии инцидентов в Балтийском море, где были совершены диверсии против подводных кабелей. Сама операция получила название Nordic Warden, которая с помощью ИИ мониторит ситуацию, информирует ресурс Business Insider.

ИИ отслеживает всю информацию, поступающую с кораблей в режиме реального времени. Как только появится информацию о каком-то подозрительном корабле, система ИИ начнет за ним слежку.

По словам главы Минобороны Британии Джона Хили, система ИИ позволит мониторить большие районы и при этом будет привлечено сравнительно небольшое количество ресурса.

Операция Nordic Warden поможет отследить как потенциального диверсанта, так и защитить от обычной халатности, которая может привести к серьезным последствиям.

Новая технология будет запущена в районе Ла-Манша, в Балтийском море, Северном море и проливе Каттегат.

После последнего ЧП в Балтийском море власти Эстонии отправили на патрулирование в море несколько кораблей.

Власти Финляндии заявили, что российский корабль Eagle S мог преднамеренно повредить подводный кабель, о чем свидетельствуют следы якоря на морском дне.

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