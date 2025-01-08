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The Jerusalem Post: Назревает война Израиля с Турцией

  • 8.01.2025, 10:43
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The Jerusalem Post: Назревает война Израиля с Турцией

Начались фундаментальные изменения на Ближнем Востоке.

Народ и армия Израиля должны готовиться к возможной войне с Турцией, поскольку угроза от исламистского режима Эрдогана может «превзойти даже вызов Ирана», информирует The Jerusalem Post, крупнейшее еврейское издание, издаваемое в стране на английском языке.

Авторы материала отмечают, что правительственный израильский комитет Нагеля недавно заявил, якобы официальная Анкара стремится восстановить свое влияние времен Османской империи, а это с высокой вероятностью грозит началом вооруженного конфликта с Иерусалимом.

Также подчеркивается, что в своем противостоянии с Израилем турки могут объединиться с Сирией, где пришло к власти лояльное к Анкаре руководство.

В минувшее воскресенье, 5 января, комиссия провела встречу с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, главой Минобороны Исраэлем Кацом и другими топ-чиновниками страны. Обсуждались превентивные меры по подготовке к гипотетической войне с Турцией.

«Наблюдаем фундаментальные изменения на Ближнем Востоке. Иран долгое время был нашей величайшей угрозой, но на арену выходят новые силы, и мы должны быть готовы к неожиданностям», - недавно подчеркнул Нетаньяху, цитату которого приводит издание.

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