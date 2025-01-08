В Друскининкай на крышу жилого дома приземлился метеозонд из Беларуси 1 8.01.2025, 10:56

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В нем была контрабанда сигарет.

Литовские пограничники за минувшие сутки перехватили восемь метеозондов с контрабандными сигаретами из Беларуси. 9 Еще один метеозонд во вторник вечером приземлился в Друскининкае на крышу жилого дома, пишет Delfi. О происшествии сообщили в полицию.

«Восемь партий сигарет были перехвачены на юге Литвы – в Друскининкайском и Варенском муниципалитетах. Всего было перехвачено 10 900 пачек сигарет», – сообщил агентству Elta представитель Службы охраны госграницы Гедрюс Мишутис.

Все метеозонды были оснащены GPS-навигаторами, по подозрению в причастности к контрабанде сигарет задержано пять граждан Литвы.

«Это был первый такой день с нового года, до нового года вообще не было таких случаев, этот день был очень напряженным», – сказал агентству Elta Г. Мишутис.

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