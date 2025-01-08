«Это стало шоком для Путина» 1 8.01.2025, 11:01

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Николай Маломуж

Украинский генерал оценил наступление ВСУ в Курской области.

Российские военные паникуют из-за наступления Вооруженных Сил в Курской области. Это заставило существенно нервничать даже Владимира Путина, который надеялся до 20 января освободить территорию.

Операция на Курщине продемонстрировала высокую эффективность украинской армии в формировании новой стратегии войны. Такое мнение «24 Каналу» высказал генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж, отметив, что это удается, несмотря на существенное преимущество врага в ресурсах.

Украина наносит россиянам серьезные потери, хотя оккупанты имеют большое количество живой силы, техники, боеприпасов. Наступление на Курщину было альтернативой, которой не ожидал враг. Теперь Путин ежедневно контролирует, что происходит в области и каждый раз ставит новые дедлайны для вытеснения ВСУ.

«Россияне планировали наступление на Сумщину, а мы ударили и пошли на Курск, уничтожив крупные группировки, создав буферную зону. Это было шоком для Путина. Мы нанесли удар там, где враг не ожидал», – подчеркнул генерал армии.

Мобильность украинских войск, неожиданность ударов, тайная подготовка такой операции – уже дают ощутимые результаты. Только в течение трех дней удалось уничтожить врага в численности батальона – это почти тысяча человек. Перед тем сообщали о потерях КНДР, которые составляют почти 4 тысячи убитыми и ранеными.

«Мы констатируем, что потери врага на Курском направлении составляют около 40 000 человек. Это огромное количество, это целая армия, которая пошла бы на Покровск, на Курахово, на Харьков или Днепр. Поэтому я считаю, что это удачная операция, подготовленная по нетрадиционным для войны стандартам», – подчеркнул Николай Маломуж.

Большие потери врага только подтверждают, что Путин и его армия полностью растеряны. Вооруженные Силы пошли в наступление, они контратакуют, накрывают огнем серые зоны, блокируют работу вражеских дронов. Мы видим хорошее сочетание мобильных сил, огневых средств, РЭБ и беспилотников с типа – все это дает хороший результат.

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