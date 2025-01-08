Дженнифер Лопес и Бен Аффлек достигли соглашения о разводе
- 8.01.2025, 11:18
У пары не было брачного контракта.
Певица Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек достигли соглашения о разводе и через полтора месяца официально расторгнут свой брак, пишет TMZ.
Каждая сторона остается с тем, что она приобрела или заработала во время брака. Никаких алиментов ни Аффлек, ни Лопес выплачивать не будут.
Также достигнуто соглашение по дому за 61 миллион долларов, который Аффлек и Лопес купили вместе, но условия неизвестны. Дом выставлен на продажу, пока желающих его купить не было. TMZ отмечает, что у пары не было брачного контракта — они не обязаны делить пополам все приобретения за время брака.
Развод будет официально оформлен 20 февраля, пишет TMZ.