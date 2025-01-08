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Лукашисты показали Виктора Бабарико

  • 8.01.2025, 11:24
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Лукашисты показали Виктора Бабарико
Виктор Бабарико

Политзаключенный находится в колонии в Новополоцке.

Лукашисты показали претендента на пост президента на «выборах» в 2020 году, экс-банкира Виктора Бабарико. В новополоцкую колонию к политзаключенному, осужденному на 14 лет, приехал известный провокатор Роман Протасевич.

Виктор Бабарико обратился к своей дочери и внучке:

«Я очень хочу, чтобы она выросла большой и замечательной девочкой, похожей на тебя. А я уверен, что на самом деле то, что у нее уникальные возможности в этом отношении — это правда. И я надеюсь, что все праздники, которые будут, в том числе и день рождения отца, вы встретите дружно и передадите от меня всем мои замечательные поздравления и приветы. Я вас всех очень люблю, всего самого наилучшего».

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