В Беларуси проснулись майские жуки
- 8.01.2025, 11:28
Природа не может помирить погоду и пору года.
В Беларуси обнаружили неспящего майского жука. Это можно понять по видео, опубликованном в TikTok, которое заметили «Сильные Новости».
По словам автора ролика, насекомое она встретила 5 января 2025 года.
Видео подписано в новогодней стилистике.
«Когда первый раз в жизни встретил Новый год на земле. А теперь седьмой день ищу май», – сказано на картинке.
В комментариях кто-то предположил, что бедолагу злая мачеха отправила за подснежниками. Другие говорили об аномально теплой зиме, несмотря на постновогодний снег.
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