В Энгельсе после атаки горит нефтехранилище авиабазы: новые кадры пожара

В Энгельсе после атаки горит нефтехранилище авиабазы: новые кадры пожара4
- 8.01.2025, 11:31
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Стали известны масштабы последствий атаки.
Энгельс Саратовской области 8 января атаковали дроны. В результате атаки горит нефтехранилище авиабазы.
Об этом сообщает на Astra.
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что беспилотники нанесли удары по Саратову и Энгельсу. По его словам, якобы было повреждено промышленное предприятие.
Минобороны РФ в утренней сводке утверждало, что в Саратовской области якобы уничтожили 11 дронов.
Astra проанализировало фото и видео с последствиями атаки. Выяснилось, что в Энгельсе горит нефтехранилище авиабазы. Фото, опубликованные позже губернатором Саратовской области, подтверждают эту информацию.
Очевидцы отмечают, что нефтебаза продолжает гореть.
Стоит отметить, что авиабаза Энгельс расположена в Саратовской области. После начала полномасштабного вторжения она стала одним из основных объектов, которые армия РФ использует для нанесения ракетных ударов по украинской территории.
Украинские спецслужбы неоднократно атаковали авиабазу в Энгельсе.