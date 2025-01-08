«Вчера сняли девушку с автобуса» 1 8.01.2025, 11:49

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Ситуация на белорусско-польской границе напряженная.

На границе Беларуси продолжаются незаконные проверки телефонов, «беседы» с силовиками и задержания.

Журналисты BGmedia прочитали, что в январе 2025 года писали пользователи приграничных телеграм-чатов о проверках телефонов и допросах на белорусской границе.

Как на границе силовики проверяют белoрусов

В одном из приграничных чатов в воскресенье, 5 января, опубликовали сообщение о пропаже девушки. Ее сняли в пункте пропуска «Брест». Белoруска ли она, точно неизвестно:

«Вчера [4 января] на границе в ПП «Брест» сняли девушку с автобуса около 00.00 ночи. Может, если кто-то сейчас на границе или видел ее, прошу написать или дать какую-либо информацию».

О «беседах» при въезде в Беларусь в чатах пишут завуалированно. Но отмечают, что они отнимают много времени, некоторым это не нравится. Особенно тем, кто едет в автобусах:

«Варшава — Минск, обе границы за 1 час [3 января]. Ждали двоих с беседы еще 1,5 часа. Когда же это все наконец закончится?».

«Граница РП — РБ, 03.01.25 (время польское). 08.45–09.00 выехали из Варшавы. 12.08 — заехали за шлагбаум (3 маршрутки впереди). В 13.15 прошли поляков. В 13.46 зашли на контроль. В 14.47 прошли белорусов. В 15.36 выезжаем с границы (ждали людей с беседы). Итого: 4 часа, грубо говоря».

«РП — РБ. В 07.00 выезд из Варшавы. В 11.06 паспортный контроль у поляков. В 13.30 паспортный контроль РБ, досмотр без пристрастия, все вещи через сканер. В 13.53 ждем 11 человек с беседы, одного высадили (неожиданно быстро все прошло). В 15.07 выехали в Брест. Итого: граница с учетом ожидания с бесед чуть более 4,5 часов.

4 человека, ожидая, что беседы затянутся, переживая, что опоздают на поезда, пересели в другие автобусы, договорившись с погранслужащими и водителями. Из-за этого нас чуть поморозили на выезде в Брест».

«РП — РБ, «Эколайнс», 09.05 из Варшавы (4 января). Время польское. В 12.00 на границе, сразу за шлагбаум. 13.00 — проехали мост, пограничный контроль у белорусов. 15.20–16.20 — паспортный у белорусов и ожидание нескольких человек с бесед. 16.25 — выехали в РБ. Итого: 4,5 часа».

«РП — РБ, 06.01. 18.00 — польская граница. 18.27 — проехали мост. 19.15 — зашли к белорусам. 20.01 прошли белорусов (ждали людей с беседы). Итого: 2 часа граница. Очередей нет».

Что в приграничных чатах спрашивают белoрусы

В приграничных чатах продолжают интересоваться подробностями допросов на белoруcской границе:

«На беседу даже на выезд отправляют всех с определенным паспортом. Жена сидит третья в очереди. Две девушки на таможне: та, что повыше, попроще к вещам, та, что ниже, заставляет все вытаскивать и открывать».

Также белoрусы интересуются нюансами пересечения белoруcско-польской границы с определенными документами:

«Пропустят ли поляки со студенческой визой, но без предоставления студенческого, потому что при выезде оставила его в Польше? Есть недавние сканы студенческого на телефоне».

«Не должны делать проблем, но, может, сделайте распечатку студенческого. Поляки на телефонах не особо любят смотреть».

«Если ехать в РБ на польской регистрации авто с польским паспортом (есть и белорусский), залог надо оставлять на авто? Может кто ездил так».

«Если в белорусском есть печать о постоянном консульском учете — не надо, если нет — надо».

«Нет печати, а по польскому паспорту не проезжается? Проверяют, есть или гражданство РБ?».

«Для Беларуси вы гражданин только РБ, по другим паспортам заезжать нельзя, проверяют, есть ли гражданство РБ у иностранцев где-то с 2020 года уже, а сейчас во время войны и допросов — абсолютно без шансов».

«Ага, ясненько, большое спасибо за информацию».

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