The Washington Post: Есть способы, как убедить Трампа поддержать Украину 8.01.2025, 11:56

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Киеву нужно пересмотреть свои аргументы.

Посол Украины проделал большую работал и смог найти подходы к президенту США Джо Байдену и демократам, но если правительство Украины хочет получать оружие в будущем, им необходимо пересмотреть свои аргументы так, чтобы они звучали убедительно для Дональда Трампа, его администрации и республиканцев в Конгрессе, пишет для The Washington Post (перевод — сайт Charter97.org) Джим Джерати, старший политический корреспондент американского издания National Review:

— В ходе предвыборной кампании Дональд Трамп неоднократно заявлял, что может легко добиться подписание мирного соглашения между Россией и Украиной, а позже жаловался, что президент Украины Владимир Зеленский «ни в коем случае не должен был позволить этой войне случиться».

Но если недавняя аналитика Financial Times верна, Трамп готов поддерживать поставки американского оружия для Украины после его инаугурации, «по словам трех других людей, осведомленных о переговорах с западными чиновниками». Согласно двум источникам, Трамп потребует, чтобы члены НАТО более чем удвоили нынешний «целевой показатель расходов в 2% (23 из 32 членов НАТО удовлетворяют этот показатель в настоящее время) до 5%». Один из них уточнил, «они знают, что Трамп согласится и на 3,5%».

Для этого вполне может потребоваться поблагодарить посла Украины в США Оксану Маркарову за службу и найти ей замену, убежден автор:

— Пример неплохой идеи — посещение Зеленским завода боеприпасов в Скрэнтоне в штате Пенсильвания, когда он поблагодарил рабочих, которые производят одни из самых необходимых видов боеприпасов для его страны.

Во время своего визита Зеленский встречался как с Трампом, так и отдельно с Харрис и некоторыми демократами, что несколько разочаровало республиканцев. Негативную роль сыграло и то, что несколькими днями ранее в интервью New Yorker Зеленский сказал: «Я чувствую, что Трамп на самом деле не знает, как остановить войну, даже если он убежден, что знает», и назвал Джей Ди Вэнса «слишком радикальным».

Маркарова проделала большую работу, она успешно отстаивала интересы Украины перед администрацией Байдена и демократами в Конгрессе. Но возникает закономерный вопрос о том, достаточно ли было сделано украинским дипкорпусом в США для привлечения на свою сторону республиканцев, пишет автор:

— Маркарова появлялась на Fox News всего несколько раз, последний раз в июле 2023 года, и еще раз стала гостем одного из подкастов Fox в феврале 2024 года. В ноябре она вручила награду от Украины телеведущей Newsmax, консерватору Грете Ван Сустерен, в знак признания за ее поддержку.

Марк Стрэнд, экс-президент Института Конгресса, сообщил, что перед выходом на пенсию в прошлом году он пригласил Маркарову и других сотрудников посольства Украины выступить на нескольких мероприятиях республиканской организации, но приглашения были отклонены. К счастью для дела Украины, представители британского, польского и румынского посольств присутствовали на мероприятии и продвигали повестку противостояния российской агрессии.

В конце марта 2022 года, через месяц после того, как Россия вторглась в Украину, опрос YouGov-Economist показал, что 68% сторонников Трампа выступают за отправку оружия в Украину. К концу ноября 2024 года тот же соцопрос обнаружил, что только 13% его сторонников выступают за увеличения объемов военной помощи Украине, и только 23% хотели бы сохранить текущий объем военной помощи Украине. Почти половина, 49%, высказались за уменьшение объемов.

Существуют аргументы в поддержку помощи Украине, которые получат отклик среди политиков правых взглядов, убежден Джим Джерати:

— Например, необходимость противостоять жестокому подавлению Россией евангельских христианских церквей на оккупированных территориях и противодействие присвоению богатых природных ресурсов Украины.

Автор убежден, что принуждение Украины к уступке территорий Москве в рамках мирного соглашения ослабит позиции США, что может подстегнуть агрессию других враждебных государств. Начиная с 20 января, республиканцы будут управлять Белым домом, Сенатом и Палатой представителей. Украина нуждается в том, кто понимает, чего хотят республиканцы, и будет представлять ее интересы. Украине нужен новый голос, который понимает точку зрения и приоритеты республиканцев.

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