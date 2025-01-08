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Исследование: люди проверяли телефоны в среднем 205 раз в день в 2024 году

  • 8.01.2025, 12:03
Исследование: люди проверяли телефоны в среднем 205 раз в день в 2024 году

Каждые пять минут без учета сна.

В последнем исследовании reviews.org показано, как люди использовали смартфоны в 2024 году, учитывая опрос, проведенный в США.

Согласно отчету, в 2024 году американцы проверяли свои телефоны в среднем 205 раз в день — фактически, один раз в 5 минут без учета времени для сна.

Примерно 80,6% американцев проверяют свои телефоны в первые 10 минут после пробуждения, а еще около половины опрошенных держат его под рукой ночью. 78% респондентов не могут выйти из дома без телефона, а 76% — реагируют на уведомления в течение первых пяти минут. Почти 40% людей паникуют, когда уровень заряда падает ниже 20%, а еще 27% пользуются телефоном, находясь за рулем.

В среднем в 2024 году американцы тратили на смартфон 4 часа 30 минут в день, однако только 43,2% опрошенных признали, что чувствуют зависимость от мобильных устройств. Зумеры и миллениалы ожидаемо являются наиболее активными пользователями среди поколений и проводят за телефонами в среднем шесть часов в день, бумеры и «молчаливое поколение» тратят на смартфоны около двух часов в день. В целом смартфонами сейчас владеют 95% подростков в США, и эта доля постоянно росла в течение последнего десятилетия.

В то же время существенно снизилась доля использования смартфонов во время приема пищи и в рабочее время, но все это, кажется, перешло на использование мобильных устройств во время просмотра фильмов — 88,8% признались, что проверяют смартфоны в кинотеатрах.

Процент людей, которые обновляют свои телефоны, снизился на 35,5% по сравнению с прошлым годом, и теперь меньше пользователей чувствуют необходимость тратить деньги на новую модель.

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