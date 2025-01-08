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«Лукашенко растерян и испуган»

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  • 8.01.2025, 12:02
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«Лукашенко растерян и испуган»
Фото: AFP

Руководство Украины устало от двуличного диктатора.

В новогоднем выступлении президент Украины Владимир Зеленский выразил поддержку демократическим силам Беларуси. Оно вызвало гораздо больше интереса у белорусов, чем лицемерная предновогодняя ложь Лукашенко, трясущего головой и в перекошенном галстуке, пишет читатель сайта Charter97.org:

— В интервью известному американскому блогеру Лексу Фридману президент Украины Зеленский агрессивно и презрительно озвучил достаточно много неприглядных фактов о нелегитимном. Руководство Украины устало от двуличного агрофюрера, лгущего о своем стремлении к миру и пытающегося максимально заработать денег на крови.

Предложение ударить в отместку по Мозырскому заводу похоже на стиль Лукашенко рвать на себе тельняшку. Также вполне в его стиле подстраховываться. Особенно, когда вместо победы за три дня он получил под боком сильного противника, преисполненного праведным гневом, и усиление санкций богатого цивилизованного Запада.

Интересна реакция Лукашенко. Диктатор растерян и испуган. Он прекрасно понимает, что прямое военное столкновение с Украиной приведет к восстанию в стране и его свержению. Напуган настолько, что сам не смог сразу ответить. Диктатор «отважно» спрятался за спины своего пресс-секретаря Натальи Эйсмонт и пропагандистов.

Высказывания президента Украины уничтожают остатки репутации белорусского диктатора.

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