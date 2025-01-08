Украинский спецназ уничтожили пять вражеских бронемашин под Курском 8.01.2025, 12:08

Видеофакт.

Воины ССО ВСУ вместе с подразделениями Сил обороны Украины отбили вражеские попытки штурмовать один из населенных пунктов в Курской области РФ, поразили бронированную технику и уничтожили личный состав противника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами боя бойцы опубликовали на странице подразделения в соцсетях.

Во время неудачной попытки штурмовать украинские позиции, экипажи БпАК ССО поразили два вражеских танка и три бронированных машины.

Операторы ССО также уничтожили четырех вражеских военнослужащих, которые пытались штурмовать украинские позиции.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com