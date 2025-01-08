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Украинский спецназ уничтожили пять вражеских бронемашин под Курском

  • 8.01.2025, 12:08
Украинский спецназ уничтожили пять вражеских бронемашин под Курском

Видеофакт.

Воины ССО ВСУ вместе с подразделениями Сил обороны Украины отбили вражеские попытки штурмовать один из населенных пунктов в Курской области РФ, поразили бронированную технику и уничтожили личный состав противника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами боя бойцы опубликовали на странице подразделения в соцсетях.

Во время неудачной попытки штурмовать украинские позиции, экипажи БпАК ССО поразили два вражеских танка и три бронированных машины.

Операторы ССО также уничтожили четырех вражеских военнослужащих, которые пытались штурмовать украинские позиции.

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