Украинский спецназ уничтожили пять вражеских бронемашин под Курском
- 8.01.2025, 12:08
Видеофакт.
Воины ССО ВСУ вместе с подразделениями Сил обороны Украины отбили вражеские попытки штурмовать один из населенных пунктов в Курской области РФ, поразили бронированную технику и уничтожили личный состав противника.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами боя бойцы опубликовали на странице подразделения в соцсетях.
Во время неудачной попытки штурмовать украинские позиции, экипажи БпАК ССО поразили два вражеских танка и три бронированных машины.
Операторы ССО также уничтожили четырех вражеских военнослужащих, которые пытались штурмовать украинские позиции.