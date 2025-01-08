Во сколько белорусским водителям обойдется техосмотр?4
- 8.01.2025, 12:34
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Установлены новые цены.
Предприятие «Белтехосмотр» изменило подход к ценообразованию. Если ранее стоимость техосмотра была едина на всех диагностических станциях (а их по стране у предприятия более 20), то теперь, начиная с декабря – января, на каждой станции свои расценки, отмечает abw.by.
Надо сказать, расценки на некоторых станциях по сравнению с сентябрем 2024-го, когда «Белтехосмотр» в последний раз повысил стоимость техосмотра, выросла. Тогда, напомним, стоимость ТО для легковушки была:
- с бензиновым двигателем – 40,40 руб.;
- с дизельным двигателем или на газу – 41,30 руб.
Какие же расценки на диагностических станциях «Белтехосмотра» теперь? Вот новые прайсы на некоторых диагностических станциях «Белтехосмотра», цены на ТО автомобиля с бензиновым двигателем; дизельным двигателем или на газу:
- ДС №70 в Крупках – 48,50 рубля и 49,60 рубля соответственно;
- ДС №71 в Чечерске, ДС №72 в Лоеве – 50,50 рубля и 51,60 рубля;
- ДС №75 в д. Замшаны – 43,40 рубля и 44,30 рубля;
- №78 в г. Островце, №80 в Слуцке ֪– 44,40 и 45,30 рубля;
- ДС №235, №286 в г. Гродно – 46,50 рубля и 47,50 рубля;
- ДC №124 в Слониме – 45 рублей и 45 рублей.
Как видно, стоимость ТО на некоторых станциях (по крайней мере на ДС №171 в Чечерске) превысила 50 рублей.
Но стоит отметить, что цены местами остались прежними. Изучение прайса станций «Белтехосмотра» показало, что цены не повышались на ДС:
- №167, №283 в Витебске;
- №210 в Минске по улице Социалистической;
- №252 в Могилеве;
- №152 в Бобруйске.
Здесь ТО можно пройти по ценам, как и в прошлом году, 40,40 рубля за автомобиль с бензиновым двигателем и 41,30 рубля за автомобиль с дизельным двигателем или на газу.
После ТО нужно получить разрешение на участие в дорожном движении (стоит 0,3 базовой величины, 12,60 рубля). С недавних пор разрешение можно получить дистанционно, без посещения диагностической станции, на едином портале электронных услуг «Е-Паслуга».