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Два дедушки окончательно поехали головой

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  • Сергей Ковальченко
  • 8.01.2025, 12:37
  • 6,086
Два дедушки окончательно поехали головой
Фото: AP

От старости и осознания собственного «величия».

Судя по всему, Владимир Путин уже считается святым, если крестики, иконки и цепочки с его инициалами должны хранить солдат на фронте. Пора уже концерну Софрино выпустить иконки со св. Владимиром Петербургским и рисовать его вместе с Ксенией Блаженной.

Еще можно делать мощевики с волосами и остриженными ногтями президента в качестве оберегов для участников так называемой СВО. Окроплять слюной Путина блиндажи, чтобы она отводила вражеские снаряды. Много еще отходов президентского организма можно использовать на фронте для сбережения жизней.

В общем – два дедушки окончательно поехали головой от старости и осознания собственного величия:

«Патриарх Кирилл по просьбе Владимира Путина освятил нательные кресты и иконки для военных, участвующих в боевых действиях на Украине. Президент пообещал передать их командующим группировками войск, выполняющих особо важные задачи в зоне СВО. Российский лидер попросил, чтобы на отдельных звеньях цепочек к крестам были выгравированы инициалы президента», рассказал Дмитрий Песков.

Сергей Ковальченко, «Телеграм»

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