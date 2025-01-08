Два дедушки окончательно поехали головой9
- Сергей Ковальченко
- 8.01.2025, 12:37
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От старости и осознания собственного «величия».
Судя по всему, Владимир Путин уже считается святым, если крестики, иконки и цепочки с его инициалами должны хранить солдат на фронте. Пора уже концерну Софрино выпустить иконки со св. Владимиром Петербургским и рисовать его вместе с Ксенией Блаженной.
Еще можно делать мощевики с волосами и остриженными ногтями президента в качестве оберегов для участников так называемой СВО. Окроплять слюной Путина блиндажи, чтобы она отводила вражеские снаряды. Много еще отходов президентского организма можно использовать на фронте для сбережения жизней.
В общем – два дедушки окончательно поехали головой от старости и осознания собственного величия:
«Патриарх Кирилл по просьбе Владимира Путина освятил нательные кресты и иконки для военных, участвующих в боевых действиях на Украине. Президент пообещал передать их командующим группировками войск, выполняющих особо важные задачи в зоне СВО. Российский лидер попросил, чтобы на отдельных звеньях цепочек к крестам были выгравированы инициалы президента», рассказал Дмитрий Песков.
Сергей Ковальченко, «Телеграм»