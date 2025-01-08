Морские дроны Украины запускают FPV по российским целям на побережье 1 8.01.2025, 12:43

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Это одна из новейших инноваций для ведения кампании в Черном море.

Украина заявила, что впервые успешно использовала морские беспилотники для запуска FPV-дронов по российским целям. Это одна из новейших инноваций для ведения кампании в Черном море. Об этом пишет The War Zone.

Пресс-служб украинских ВМС опубликовала видео одной из атак по системе ПВО малой дальности «Панцирь-С1». Степень повреждения транспортного средства неизвестна, как и нет подтверждений независимых источников. Но российские провоенные блогеры заявили, что Украина теперь использует беспилотные катера для запуска FPV-дронов.

Another 'no-analogue' scrap metal.

Ukrainian drones destroyed a Pantsir-S1 air defense system in the Kherson region.



📹: UA Navy pic.twitter.com/Nr01VCzumZ — Defense of Ukraine (@DefenceU) January 6, 2025

Украинский Центр стратегической коммуникации и информационной безопасности (CSCIS) опубликовал более подробную информацию об ударах, которые были названы первыми такого рода.

«Всего через неделю после того, как украинские морские беспилотники вошли в историю, успешно сбив российские вертолеты, еще один исторический первый случай, поскольку наши отечественные морские беспилотники теперь запускают свои собственные FPV-дроны, уничтожая российские подразделения ПВО», — говорится в публикации.

Разновидности FPV-дронов, использовавшихся во время ударов, и морских катеров, с которых их запускали, не раскрываются. Но опубликованная инфографика показывает беспилотный катер, который выглядит в целом похожим на широко используемый Magura V5.

После того, как FPV приблизились к своим целям их запустили против двух российских систем «Панцирь-С1» и одной системы «Оса». Все три морских дронов находились на оккупированных Россией территориях южной Херсонской области Украины.

«Панцирь-С1» (известный на Западе как SA-22 Greyhound) является одним из последних российских разработок, в то время как «Оса» (SA-8 Gecko) — это система времен холодной войны, которая также используется Украиной.

По данным The Kyiv Independent, стоимость одной системы «Панцирь-С1» составляет около 15 млн долларов.

По словам журналистов, еще в декабре появились первые доказательства того, что Украина использует подобные морские возможности.

Также стоит отметить, что на прошлой неделе Украина использовала беспилотные катера Magura V5, вооруженные перепрофилированными ракетами класса «воздух-воздух» с тепловым наведением Р-73, чтобы сбить два российских вертолета Ми-8 и повредить еще один у побережья Крыма.

Авторы публикации называют значительными в военно-морском контексте возможности Украины поражать цели на суше. Ранее беспилотные катера имели очень ограниченные возможности в этом отношении. Украина также использует беспилотные катера, вооруженные неуправляемыми артиллерийскими ракетами. Но они в основном использовались для атаки морских целей. Другие дроны были оснащены крупнокалиберными пулеметами. Но их дальность строго ограничена.

В свою очередь, FPV-дроны имеют максимальную дальность около десятка километров, хотя на практике она обычно намного меньше.

Ограничение — необходимость в непрерывной прямой связи с контроллерами. Однако их дальность можно увеличить, что особенно актуально в прибрежных районах вокруг Черного моря, где очень мало препятствий прямой видимости между лодкой-дроном и потенциальными береговыми целями.

В некоторых районах также могут быть возможности применения антенн, установленных на воздушных шарах, БПЛА или самолетах. Таким образом, расширяются возможности соединения FPV и установки более надежной связи. Еще одна возможность — оптоволоконные кабели, которые соединяют FPV-дроны и лодки. Качество видео поражения «Панциря» указывает на такую возможность.

Скорее всего, видео FPV и контрольный сигнал направляются на беспилотный катер через канал передачи данных или оптоволоконный кабель, а затем обратно на контроллер через спутниковый канал передачи данных, хотя это может привести к возможной задержке с передачей сигнала. По словам журналистов, это все еще очень новая технология, и она, скорее всего, скоро появится на украинском поле боя, если война продолжится.

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