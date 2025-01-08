В Беларуси с Нового года выросли суммы штрафов и подорожали услуги ГАИ 2 8.01.2025, 12:48

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На сколько процентов?

С 1 января 2025 года в Беларуси в очередной раз выросла базовая величина. Теперь она составляет 42 рубля. Это означает не только увеличение различных государственных пошлин и сборов, но и рост штрафов за нарушения ПДД, а также тарифов ГАИ.

Редакция Telegraf.news разобралась, на какие суммы теперь придется раскошелиться белорусским водителям за «грехи» на дороге.

Среди услуг Госавтоинспекции больше всего подорожала услуга изготовления регистрационных знаков с желаемой комбинацией цифр и букв. Теперь она обойдется в 2520 белорусских рублей.

Регистрация автомобиля теперь стоит 84 рубля за номерные знаки и 42 рубля за свидетельство о регистрации. Регистрация мотоцикла или прицепа обойдется в 42 рубля за каждый вид документа.

Снятие с учета с выдачей транзитных номеров для автомобилей обойдется в 42 рубля, для мотоциклов и прицепов — 21 рубль.

Увеличились цены на услуги, связанные с получением водительских прав. Стоимость теоретического экзамена по ПДД теперь составляет 12 рублей 60 копеек. За практический экзамен по вождению автомобиля придется заплатить 42 рубля. Подача заявления обойдется в 3 рубля 36 копеек, а компьютерная услуга — в 1 рубль 68 копеек. Само получение водительского удостоверения стоит 84 рубля, а его дубликата — 126 рублей.

Штрафы

Все суммы аналогично подросли на 5%. Штраф за превышение скорости теперь составляет:

до 42 рублей за превышение от 10 до 20 км/ч;

от 42 до 126 рублей за превышение от 20 до 30 км/ч;

от 126 до 420 рублей за превышение от 30 до 40 км/ч;

и от 336 до 504 рублей за превышение на 40 км/ч и более.

При повторном превышении скорости в течение года штраф может составить от 210 до 630 рублей или лишение прав на срок до одного года.

Если управлять автомобилем без техосмотра, то физическим лицам грозит штраф в размере до 126 рублей, а юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям — до 420 рублей. В случае повторного нарушения размер штрафа составит от 84 до 210 рублей.

Если водитель управляет транспортным средством в нетрезвом виде и уровень алкоголя в крови составляет до 0,8 промилле, его ожидают штраф в размере до 4200 рублей и лишение прав на три года. Если же концентрация алкоголя превышает 0,8 промилле, штраф составит уже 8400 рублей, а права заберут на пять лет.

Нарушение правил остановки или стоянки влечет штраф в размере 42 рубля, за стоянку на месте для инвалидов — 84 рубля. Нарушение правил остановки или стоянки грузовика, автобуса, трактора или другой сельхозтехники обойдется в 210 рублей.

Также штраф от 42 до 126 рублей предусмотрен за управление автомобилем без договора обязательного страхования. В случае ДТП без страховки штраф составит от 210 до 420 рублей.

Кроме того, нарушение правил обгона или выезд на встречную полосу теперь будет стоить от 84 до 420 рублей, возможно также лишение прав до одного года.

За управление автомобилем без прав или передачу управления такому лицу штраф составит от 210 до 840 рублей, а за повторное нарушение в течение года — от 840 до 2100 рублей с возможностью общественных работ или административного ареста до 15 суток. Если и дальше продолжить ездить без прав, то грозит уже уголовная ответственность по статье 317-2 УК. Наказание может варьироваться от штрафа в 2100 рублей и общественных работ до двух лет ограничения свободы.

Штраф за нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части, а также непредоставление преимущества маршрутному ТС, пешеходу и другим участникам дорожного движения составляет от 42 до 210 рублей.

За непристегнутый ремень безопасности и езду на мотоцикле без шлема предусмотрен штраф в размере до 42 рублей.

Если вы проедете на красный свет или не будете выполнять требования регулировщика, то рискуете получить штраф в размере от 42 до 210 рублей.

Кроме того, использование телефона во время движения за рулем может обойтись водителю в сумму до 84 рублей.

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