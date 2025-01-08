Белорусы будут отдыхать три дня подряд
- 8.01.2025, 13:05
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Понедельник придется отработать заранее.
Белорусы будут отдыхать три дня подряд в апреле 2025 года. Это следует из утвержденного «правительством» графика переноса рабочих дней в Беларуси в 2025 году.
Согласно информации, белорусы будут отдыхать три дня подряд в апреле 2025 года – с 27 по 29. Это связано с тем, что на 29 апреля выпал праздник Радуница.
Кроме того, сказано, что понедельник, 28 апреля, белорусы будут отрабатывать заранее. Речь идет про субботу, 26 апреля.