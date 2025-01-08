Генерал Ходжес: Новое наступление ВСУ в Курской области срывает планы России 8.01.2025, 13:10

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Бен Ходжес

Украина получила важный рычаг влияния.

Новое наступление ВСУ в Курской области РФ должно доказать, что Россия на самом деле находится в значительно более слабом положении, чем год назад, и что Украина не проигрывает. Такое мнение высказал генерал-лейтенант США в отставке и бывший командующий армии США в Европе Бен Ходжес, передает «Голос Америки».

Он считает, что благодаря этому наступлению Украина получила важный рычаг влияния «на самом фундаментальном уровне».

Ходжес впечатлен тем, что ВСУ удерживают Курский плацдарм с августа 2024 года, и даже смогли нарастить новые военные силы для нового наступления:

«Это говорит мне о том, что украинские силы стали еще более опытными и способными использовать средства электронной борьбы, а также то, что мы называем оперативной безопасностью».

По мнению Ходжеса, наступление ВСУ срывает планы России сохранить временно оккупированные украинские территории во время возможных переговоров в будущем:

«Я не думаю, что Россия согласилась бы на то, чтобы Украина сохранила часть Курской области. Поэтому для меня это подчеркивает настоящую блеск украинского генерального штаба, который начал это контрнаступление еще в августе».

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