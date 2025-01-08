«Я стрелял деньги на водку возле метро каждое утро» 1 8.01.2025, 13:21

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История белoруса, который попал в рабство, но нашел выход.

Белoрус Михаил несколько месяцев работал на цыган. Денег ему не платили, только кормили и покупали дешевый алкоголь. До этого он вообще не работал — просил деньги возле метро, чтобы купить на день две бутылки водки и пакет кефира, пишет ex-press.live.

Сейчас у него есть работа и небольшой бизнес. И он, не стесняясь, рассказывает свою историю. «Выход есть», — уверен он.

Часть первая. «Я не алкоголик»

«Я стрелял деньги на водку возле метро каждое утро, — рассказывает Михаил. — Люди давали монеты. Для этого нужно немного везения и небольшая хитрость: нужно положить в руку несколько монеток и греметь ими: «Дайте, пожалуйста, на жетон 30 копеек не хватает». За час я мог насобирать на две бутылки водки и литр кефира. Больше я ничего не покупал.

Самое удивительное, что при этом я не считал себя алкоголиком. Был уверен, что это временные трудности. Трудности, а точнее запой, продолжался полгода, в квартире отключили электричество за неуплату. Со мной не общались ни родители, ни бывшие коллеги, ни друзья. Я всех задолбал.

Раньше я думал, что я просто любитель выпить, но не алкоголик. Алкоголик — это мой сосед, который выпивает каждый день после работы, а потом в подъезде валяются пустые «чекушки». Алкоголик — это бомж, который собирает картон на мусорке, чтобы заработать на «чернила». Алкоголик — это спящий в траве счастливчик, которому не надо идти на работу.

Я не заметил, что как стал таким же, как моей жизнью начал управлять алкоголь. Он заставил меня поменять работу, найти не такую ответственную, чтобы пить было удобнее. Семью тоже пришлось исключить, потому что жена мешала пить. В конце концов — не прошло и пяти лет — не осталось ничего, кроме алкоголя. Но его бесплатно не давали…

Утром я не мог встать, потому что колотились ноги и руки, но какая-то сила поднимала меня и заставляла идти к метро, чтобы добыть денег на алкоголь. И однажды ко мне подошел темноволосый мужчина и предложил работу. Я был поражен. Чаще всего люди давали мелочь, чтобы отвязаться, общаться со мной никто не хотел. Этот дал телефон. Работа была в России.

Мне показалось, что это мой шанс. Мне хотелось вырваться из этого круга: проснулся, добыл денег, выпил, отрубился. Я, как мог, привел себя в порядок, одолжил денег на билет в Москву. Проводник не хотел пускать в вагон, боялся, что со мной «белка» случится. Но я доехал, меня встретили.

Часть вторая. «Цыган»

Мой новый знакомый оказался цыганом. В России, по крайней мере, в Краснодарском крае, цыгане живут вполне оседлой жизнью, у них большие дома и крепкие хозяйства. И им всегда нужны работники, которым можно не платить.

Работа моя была несложной. Мой хозяин заметил у метро, как я ловко стреляю деньги, и решил использовать мои таланты в торговле. Я продавал все — телефоны, косметику, какую-то одежду, запчасти. Мы колесили по стране на машинах: что-то продавали, что-то покупали.

Наверное, моя работа приносила хороший доход. Кормили меня как на убой. Цыганки очень вкусно готовят, сами пекут хлеб. Я каждый раз ел, как в последний раз. Все смеялись, но я просил добавки. Алкоголь тоже покупали, но понемногу, чтобы мог работать.

Я научился подворовывать у цыган, чтобы покупать больше алкоголя. За это били. Очень жестко били, но стремление залиться было сильнее страха боли. Я воровал и напивался. Если не получалось, воровал брагу, которая стояла в бидонах в сарае.

Жил я тоже в сарае, спал на сене, укрываясь каким-то тряпьем и старыми тулупами. По телу, по лицу и по бровям ползали вши. Я понимал, что веду какое-то скотское существование. Со мной жили еще пару славян, их использовали по-разному: кто-то, как и я, торговал, кто-то работал на огороде. За еду и дешевое спиртное.

В один день жизнь моя стала настолько невыносимой, что я упал на колени и начал молиться. Просил Бога, чтобы он вернул меня в Минск, и чтобы весь этот кошмар прекратился.

Часть третья. Алкоголик

С этого момента в моей жизни начали происходить чудеса. Мой «хозяин» по делам ехал в Минск и взял меня с собой. Остановились в моей квартире, вернее, в бомжатнике, в который я ее превратил.

Мои родственники, узнав, что я вернулся, резко сплотились. Но цыгане отдавать просто так меня не хотели, говорили, что я должен какую-то невероятную сумму.

Мои родные, которые, как мне казалось, были рады моей смерти, платить не стали, а выгнали цыган, пригрозив милицией. Я остался в Минске.

Но жизнь была невыносимой. Пришло понимание, что я в рабстве не только у цыган, мной полностью руководил алкоголь. Я жил только для того, чтобы пить, но жизнью это было сложно назвать.

И тогда в моей жизни случилось другое чудо: я «случайно» попал в Анонимные Алкоголики. И начал выздоравливать. Прошло много месяцев, пока до меня дошло, что причина моих бед — во мне самом. Жить в трезвости было очень тяжело и непривычно, но я упрямо оставался трезвым только один день, и эти дни начали складываться в месяцы и годы.

У меня получилось освободиться от рабства. И еще у тысяч людей, которые прошли программу «12 шагов», которую предлагают Анонимные Алкоголики. Я нашел работу, рассчитался с долгами, и даже открыл небольшой бизнес. И я, не стесняясь, рассказываю свою историю, хотя теперь мне часто кажется, что все это было не мной. Выход есть».

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