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В РФ отказались от ремонта военных кораблей в Крыму

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  • 8.01.2025, 13:51
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В РФ отказались от ремонта военных кораблей в Крыму

В ВМС Украины раскрыли подробности.

РФ окончательно отказалась от ремонта своих военных кораблей на мощностях в Крыму из-за угрозы украинских ударов. Об этом заявил спикер Военно-морских сил Украины, капитан 3 ранга Украины Дмитрий Плетенчук, передает «Радио Свобода».

«Мы уже доказали на практике, что использовать ремонтные базы для Черноморского флота россиян больше не получится. Чтобы восстанавливать корабли, сначала их нужно туда завести, а сейчас никто не будет этого делать», – заявил Плетенчук.

Вместе с этим представитель ВМС напомнил об уничтожении малого ракетного корабля в Севастопольской бухте, двух ударах по подлодке «Ростов-на-Дону», а также об ударе по малому ракетному кораблю «Аскольд» в Керчи.

Эти примеры подсказывают россиянам, что все же использовать Крым для ремонта судов невозможно в принципе.

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