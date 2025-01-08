«Почувствовала стойкий запах перегара»: блогер ославила врача на всю Беларусь 3 8.01.2025, 14:01

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Видео в соцсети уже набрало почти 880 тысяч просмотров.

В начале 2025 года в TikTok завирусилось видео, в котором девушка жалуется на врача одной из минских поликлиник и призывает компетентные органы во всем разобраться.

Минздрав это сделал, пишут «Минск-Новости». А мнения комментаторов разделились.

Что случилось?

В последний день 2024 года блогер пришла в УЗ «36-я городская поликлиника». По ее словам, у нее были насморк, температура и общее недомогание.

После обследования, в ходе которого девушке сделали рентген грудной клетки и придаточных пазух и провели анализ крови, пациентка вернулась в кабинет.

В то время врач сменился. Проведя повторное обследование, он засомневался в обоснованности выдачи больничного. Блогер направили к заведующей отделения.

«Там минчанка вела себя вызывающе и пыталась снимать разговор на видео. Ее нервное и возбужденное состояние могло повлиять на повышение температуры», – рассказал главврач поликлиники Андрей Магеро.

Получив заветный больничный и отпраздновав Новый год, девушка 3 января 2025-го вспомнила старую обиду и выложила в сеть видео, в котором просила компетентные органы разобраться с «некомпетентным» врачом.

К слову, в кабинете доктора блогер с насморком почувствовала стойкий запах перегара.

А что говорит Минздрав?

В ведомстве видео заметили и изучили. Представители Минздрава сами отправились взглянуть на врача и поликлинику с проверкой. Нарушений в действиях лекарей компетентные органы не усмотрели.

Ни сами проверяющие, ни опрошенные пациенты не замечали запахов алкоголя в кабинете врача.

Пока сеть обсуждает, какова была мотивация к публикации ролика – пиар-ход или борьба за свои права? Мнения просмотревших видео разделились. Многие девушку не поддержали.

Кто-то обратил внимание на ролики, которые повествуют о веселом праздновании Нового года. На отдельных кадрах даже есть намеки на алкоголь.

«Смотрю видео 3.01. Вы здоровее всех здоровых! Если вы решили отдохнуть на Новый год, то при чем тут компетентность врачей?» – один из самых популярных комментариев.

#поликлиника #36поликлинника ♬ оригинальный звук - РЯБЦЕВА💋 @rabtsava_ Сразу подумала, что не буду писать в Минздрав. Но потом решила, что все же напишу, потому что не все такие как я пойдут к заведующей. Кто-то развернется и пойдёт домой. А не дай бог воспаление или что ещё хуже. И даже температуру не померяют пока рот не откроешь, а просто дадут «рекомендации». Всем желаю не болеть❤️ #минздрав

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