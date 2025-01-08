Курский магнит Сергей Грабский, УНИАН

8.01.2025, 14:04

Все это дает несколько положительных моментов.

В начале января Генеральный штаб ВСУ сообщил, что Курское направление стало самым горячим на фронте. Однако следует понимать, что события в Курской области в начале января 2025 года не являются наступательной операцией.

Такая операция - это за две недели занять территорию в тысячу квадратных километров (Силы обороны Украины показали, что означает наступление, летом). Кроме того, у нас нет на Курщине тех сил и средств, которые позволили бы провести такую наступательную операцию. Ведь имеем соотношение сил и средств 1 к 4, или 1 к 6 не в нашу пользу. А для наступательной операции нужно, чтобы было на нашу.

Таким образом, сейчас в Курской области РФ происходят наступательные действия тактического характера (на глубину от 2 до 7 километров). Речь идет о тактическом продвижении в рамках концепции маневренной обороны. Она предусматривает проведение контрударов, а также перемещение по территории... Таким образом происходит связывание войск противника. Но о каком-то наступлении речь не идет.

Если грубо, наши ребята бегают на Курщине по кругу и создают эффект постоянного давления. Но если спрашивают: «Когда вы возьмете Курчатов (город, в котором расположена Курская АЭС)?», я отвечаю: «Мы не будем его брать». Мы можем подойти, «помахать ручкой» и отойти.

Удержание территории не является целью. Это чрезвычайно сложная операция, и в случае Курской области мы не можем себе этого позволить.

На самом деле наплевать, сколько квадратных километров мы там контролируем. Мы контролируем ровно столько, сколько можем контролировать.

Но все это дает несколько положительных для нас моментов.

Один из них - Курская область ломает сценарии политической игры. Ведь, если даже смотреть из Вашингтона, вы черта с два найдете на карте точку, которая называется «зона военной операции в Курской области».

Еще один момент - противник получил от нас порцию «священного пенделя». Враг вынужден постоянно держать на Курщине группировку до 50 тысяч военнослужащих. Представьте себе, если бы эти 50 тысяч российских солдат оказались на других участках фронта... Более того, Курск сейчас работает как магнит: враг должен перебрасывать сюда дополнительные силы и средства - наиболее подготовленные ударные подразделения воздушно-десантных войск и морской пехоты с других участков фронта. По словам президента Украины Владимира Зеленского, потери россиян уже составили там 38 тысяч человек. Это две полнокровные дивизии с учетом элементов усиления.

Представьте себе: за полгода в боях сожгли две дивизии! Это успех для нас.

Кроме того, Курская операция Сил обороны Украины заставляет россиян отказаться от размышлений вроде: давайте снимем условную 76-ю парашютно-десантную дивизию с этого направления и бросим в другом месте (напомню, ранее они эту дивизию сняли с Запорожского направления).

Но когда кто-то говорит, мол, зачем было начинать курское наступление, почему мы не усилили нашими имеющимися силами Кураховское или Покровское направление, речь идет о непонимании концепции ведения боевых действий. Дело в том, что на указанных направлениях противник нам навязывает свой характер боевых действий, и мы вынуждены поддерживать уровень противостояния. То есть, мы ничего не можем сделать, кроме того, чтобы бросать в бой наши подразделения, постоянно пополняя свои потери.

Зато на Курском направлении мы ведем маневренную оборону в концептуальном аспекте стратегической обороны. Мы показали исключительную эффективность в проведении рейдовых боевых действий, внезапных нападений, нанесения ударов и отходов. Мы показали, что можем достигать успехов в таких действиях.

Сергей Грабский, УНИАН

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