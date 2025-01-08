Когда белорусов обяжут заплатить за ремонт подъезда против их воли? 8.01.2025, 14:20

В ЖКХ назвали один случай.

В большинстве своем ремонт в подъезде — дело добровольное. Однако бывают случаи, когда вне зависимости от желания жильцов произвести работы просто необходимо. В частности, речь идет о ситуации, когда вандалы нанесли подъезду существенный ущерб: написали неприличные слова, сломали перила или что-нибудь еще. Однако кто за это будет платить?

Так, к депутату Мингорсовета Анатолию Ведерчику обратились местные жители, которые столкнулись как раз с такой ситуацией. После того, как хулиганы испортили подъезд столичной многоэтажки, РОВД обязал ЖЭУ сделать ремонт. Притом, согласно действующему законодательству, за счет самих жильцов, передало информагентство «Минск-Новости».

Оказывается, в таких случаях общее собрание не проводится, а сумма приходит в жировке. То есть, узнать об этом можно уже по факту. Несмотря на то, что с таким ходом дел большинство было не согласно, закон есть закон. Более того, представитель ЖЭУ-1 Минска Дмитрий Пицук уточнил: если, например, для пенсионеров сумма неподъемная, они могут получить отсрочку на 3 месяца, а малоимущие — до полугода.

Как в целом рассчитывают стоимость ремонта?

В Минском городском жилищном хозяйстве рассказали, что в обычной ситуации жители могут отказаться от такой услуги, но при условии, что все необходимые работы сделают сами — в противном случае ремонт в подъезде работники ЖКХ проведут «принудительно».

В организации отметили, что жители того или иного подъезда могут принять непосредственное участие в ремонте. Например, на общем собрании они могут обсудить цену работ за 1 кв. м., а также возможность предоставления рассрочки. Помимо этого, владельцы квартир имеют право:

согласовать с ЖКХ перечень и качество материалов, которые будут использованы при ремонте;

выбрать цвет своего подъезда;

избрать представителя, который по окончании ремонта будет участвовать в приемке работ.

В Минском городском жилищном хозяйстве отметили, что необходимость проведения текущего ремонта определяется по результатам осенних и весенних осмотров жилфонда «с учетом фактического состояния подъездов», а также по личным обращениям жильцов.

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