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«Слухи пойдут, что царь ненастоящий»

  • Телеграм-канал «Малюта Скуратов»
  • 8.01.2025, 14:24
«Слухи пойдут, что царь ненастоящий»

С путинскими крестиками настораживает один момент.

С путинскими крестиками настораживает среди прочего один момент. Допустим, послали такого счастливчика-обладетеля в штурм, да и сгинул он там. Непорядок. Так ведь начнут обсуждать, что никакой силы целебной-защитной в них нет. Да и вообще может и «царь ненастоящий». Слухи и толки всякие пойдут. Это ж какой командир будет готов на себя грех такой принять? За такой грех и по военной линии спросить могут, и по политической.

Это означает что? Что будут командиры обладателей амулетов имени Путина беречь. Мало ли что. Лучше лишний раз в штурм не послать. Получается, что их шансы выжить и впрямь повысятся. И пойдет слух, подкрепленный сообщениями пропаганды, о великой защитной силе «святого Владимира». Сам про себя апокриф не создашь, никто не создаст.

Телеграм-канал «Малюта Скуратов»

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