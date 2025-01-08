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Новый потенциал: международная команда археологов сделала важное открытие в Саккаре

  • 8.01.2025, 14:30
  • 2,548
Новый потенциал: международная команда археологов сделала важное открытие в Саккаре

Обнаружены уникальные артефакты.

В Саккаре археологи раскопали четыре гробницы, датируемые концом 2-й и началом 3-й династий, а также десять захоронений 18-й династии Нового царства. Расположенная в 40 километрах к юго-западу от Каира, Саккара была главным кладбищем Мемфиса, древней столицы Египта, пишет Heritage Daily (перевод - «Фокус»).

Генеральный секретарь Высшего совета по делам древностей Мохамед Исмаил Халед отметил важность японско-египетской миссии: вероятно, некрополь простирался гораздо дальше на север, чем считалось ранее, что демонстрирует исторический потенциал этого места. Обнаружение захоронений 18-й династии также свидетельствует о важности Саккары в эпоху Нового царства, когда Мемфис восстановил свое значение после изгнания гиксосов.

Среди находок — две мастабы из глиняного кирпича и две высеченные в скалах гробницы. Одна из гробниц, расположенная на северном краю плато Саккара, имеет наземное сооружение и погребальный вал, укрепленный известняковыми блоками, ведущий к камере внизу.

Другая мастаба, расположенная у скалистого склона, имеет центральную прямоугольную яму. Рядом археологи нашли различные артефакты, в частности алебастровое блюдо и сплошной цилиндрический сосуд, вероятно, конца 2-й или начала 3-й династии.

Руководитель японской команды доктор Нозому Каваи также рассказал о находках из ранее обнаруженной греко-римской гробницы. Исследователи раскопали деревянные гробы, терракотовые модели захоронений, человеческие останки и артефакты с изображениями Исиды и Афродиты.

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