Илон Маск нахамил премьер-министру Канады 25 8.01.2025, 14:32

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Илон Маск

Перед этим Джастин Трюдо ответил на заявление Трампа.

Миллиардер Илон Маск, который, по данным СМИ, входит сейчас в ближайшее окружение избранного президента Трампа, в оскорбительном тоне отреагировал на пост премьер-министра Канады Джастина Трюдо о том, что у присоединения Канады к Штатам «нет ни одного шанса», передает Dialog.UA со ссылкой на запись Маска в соцсети Х, владельцем которой тот является.

Непонятно, по какой причине Маск назвал Трюдо «девочкой». Дело в том, что ранее Трюдо отреагировал на заявление Трампа, предлагавшего Канаде стать 51-м штатом США. По словам канадского политика, «нет ни одного шанса, что Канада станет частью США». И вот на это довольно резонное заявление Трюдо Маск решил ответить банальным хамством: «Девочка, ты больше не губернатор Канады, поэтому не важно, что ты говоришь».

Стоит отметить, что 6 января Трюдо заявил, что уходит в отставку с должности лидера своей Либеральной партии. В то же время известно, что он продолжает исполнять обязанности премьер-министра до тех пор, пока не будет избран преемник на эту должность.

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