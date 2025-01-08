«Это навеки останется позором для Лукашенко» 9 8.01.2025, 14:36

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Диктатор хотел, чтобы Украина ударила по Мозырскому НПЗ.

Президент Украины Владимир Зеленский в новогоднем обращении заявил, что «уверен, что настанет день, когда все мы скажем: «Жыве Беларусь!»

Через несколько дней, в интервью известному американскому блогеру Лексу Фридману, он рассказал о разговоре с Лукашенко в первые дни войны. Украинский президент рассказал, как белорусский диктатор просил о прощении.

Почему Зеленский все чаще говорит о Беларуси? Об этом сайт Charter97.org поговорил с кандидатом философских наук, руководителем украинского Центра белорусских коммуникаций Максимом Плешко:

— В Украине сформировалось понимание и подход к белорусскому вопросу. Как мы видим, действительно, это упоминание «Жыве Беларусь!» порадовало и белорусов, и тех украинцев, которые не безразличны к белорусскому вопросу.

Президент Украины не в первый раз говорит о Беларуси и отмечает, что она должна быть свободной. Так и в этом обращении. Обратите внимание на то, что он говорит о Грузии, о Молдове, и о Беларуси. Речь идет о геополитическом пространстве, которое называют Балто-Черноморским союзом, где Россия либо пытается расширить свое влияние, как в Грузии, либо Беларуси, которая находится под гибридной оккупацией, но имеет все шансы и все перспективы вернуться в европейский контекст.

Упомянутое заявление абсолютно коррелирует с геополитическим видением Балто-Черноморского пространства, безопасности и так далее.

Почему Зеленский вспомнил именно сейчас о разговоре с Лукашенко? Как по мне, это упоминание не было похоже на заготовку. Они долго общались с Лексом Фридманом, он вспомнил этот сюжет.

Здесь нет какой-то глубокой задумки, возможно, президент просто поделился своими эмоциями, своим видением и переживаниями по этому поводу, поскольку интервью было долгим, оно предусматривало формат такого свободного, глубокого разговора.

Коммуникация между Зеленским и Лукашенко была и до войны, и во время начала войны. Лукашенко приезжал, если не ошибаюсь, в Житомирскую область.

— На форум регионов.

— Да, именно. Они имели коммуникацию, они были знакомы, это показывает личные, скажем так, переживания президента Украины, когда такой нож был вставлен в спину.

— Почему Лукашенко предложил ударить по Мозырскому НПЗ?

— Мозырский НПЗ, который так важен для экономики Беларуси, находится в районе где-то 40 километров от границы. Это достаточно легкая цель. Можно не пересекать границу, а ударить даже из артиллерии.

И об этом мы говорим с самого начала войны. Само понимание этого, вероятно, было большим сдерживающим фактором для Лукашенко. Кроме того, что белорусский народ не хочет воевать с Украиной, есть вот такая уязвимость инфраструктуры, она тоже была сдерживающим фактором для Лукашенко. Он это, очевидно, объяснял Путину.

Но давайте не забывать о том, что он мог вести двойную игру. Лукашенко нужен был такой удар по нефтеперерабатывающему заводу, чтобы он мог мобилизовать, скажем так, свой ядерный электорат и, возможно, армию, каким-то образом втянуть Беларусь в войну.

Этот удар мог помочь Лукашенко, но он бы был полезен именно Путину. Если бы это произошло, то от ситуации проиграл бы белорусский народ, проиграла бы Украина, но выиграл бы Путин.

— Как вы думаете, влияет повлияет ли это заявление Зеленского на отношения Лукашенко с Путиным? Ведь Лукашенко выставляет абсолютным виновником нападения Путина.

— Я думаю, что Путин достаточно хорошо знает натуру Лукашенко. Потому что Путин сам такой же. Это политические животные, которые на «черное» говорят «белое», на «белое» говорят «черное», тут же меняют свое мнение и так далее. Вспомним только театр с четырьмя направлениями, откуда «готовилось нападение на Беларусь».

Это стало известным мемом, который уже никто не забудет. Он на века останется позором для Лукашенко. Но Путин и сам такой театрал, они одного поля ягодки, вряд ли он осудит за это Лукашенко.

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