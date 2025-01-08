Хватило дронов: как ВСУ под Курском «положили» взвод солдат КНДР 1 8.01.2025, 14:37

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Видеофакт.

Российское командование бросило в атаку против бойцов ВСУ в Курской области подразделение военных из КНДР. Атака северокорейцев состоялась несколько дней назад в заснеженной местности. Вражеские солдаты пытались спрятаться среди деревьев, но их успешно обнаружили благодаря высококачественной оптике беспилотников Сил обороны. Затем — обезвредили с помощью FPV-дронов. Детали отражения атаки на украинские позиции военный журналист и главный редактор «Цензор.нет» Юрий Бутусов обнародовал в Telegram-канале.

Первые кадры показывают линию фронта в Курской области и пять точек, в которых происходят атаки ВС РФ. После этого появляются записи, сделанные дронами ВСУ на неуказанном отрезке. Дроны показывают заснеженную местность и лесопосадку, в которой между деревьями прячутся солдаты противника. Большинство — в белых маскировочных костюмах. Некоторые кадры размыты, а некоторые имеют высокое качество и видно, чем занимаются военные ВС РФ. Каждую потенциальную цель на видео обводят и указывают, что это, вероятно, солдат Северной Кореи. Можно насчитать около 16 красных кругов, которые показывают тайники солдат. После этого идет нарезка работы FPV-дронов. Каждый БПЛА попадает в нужную точку: удалось дистанционно обезвредить всех вражеских солдат без применения других видов вооружения. Бутусов написал, что показывает кадры атаки «Корейской народной армии» на позиции 22 ОМБр ВСУ в Курской области.

«В конце этих кадров украинские защитники собирают трофеи и находят у ликвидированных документы, выданные в РФ», — написал журналист.

В последние секунды действительно можно увидеть скриншоты документов. Видим удостоверения военных ВС РФ, в которых указаны какие-то имена, даты рождения, номера паспортов, но нет фото владельца. Также указаны номера двух частей — №02492 (написано от руки) и №55115 (печать). Заметны звания обезвреженных солдат — подполковники, и имя и звание командира части №55115 — полковник Б. Ардын.

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