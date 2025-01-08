В Беларуси запретили еще две стеклоомывающие жидкости из РФ

В Беларуси запретили еще две стеклоомывающие жидкости из РФ2
- 8.01.2025, 14:58
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Из-за содержания метанола.
Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья сообщил о том, что Главным государственным санитарным врачом страны вынесены постановления о запрете ввоза на территорию Республики Беларусь, реализации, хранения, транспортировки, использования двух марок незамерзающей стеклоомывающей жидкости.
Речь идет о следующих товарах:
«Crystal Glass –30» производства ООО «Актив», Российская Федерация (постановление от 30.12.2024 № 55);
«Frozen Way –30» производства ООО «УК «Агро-Черноземье», Российская Федерация (постановление от 30.12.2024 № 56).
Вышеуказанные запретительные меры к данным стеклоомывающим жидкостям приняты в связи с выявленным несоответствием продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам по содержанию метанола (по состоянию на 3 января 2025 года).