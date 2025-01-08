Как двое бойцов ВСУ захватили в плен сразу 14 россиян: подробности штурма 8.01.2025, 15:15

1,074

Украинские десантники рассказали неизвестные детали боя.

Украинские военные захватили в плен сразу 14 оккупантов. Успешную операцию провели только двое десантников. Об этом сообщают Десантно-штурмовые войска Вооруженных Сил Украины в Telegram-канале.

В сообщении говорится, что двое украинских десантников под огневым прикрытием собратьев выдвинулись на штурм после длительной дроновой атаки на одну из передовых российских позиций.

«Подойдя вплотную к вражескому блиндажу, десантники 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады с позывными «Джин» и «Манекен» бросили несколько гранат к его входу. Оккупанты поняли: выйти живыми из норы им не удастся и решили сдаваться. Одномоментно сложили оружие и вышли из блиндажа 14 представителей «второй армии мира», - рассказали в ДШВ.

Известно, что двое украинских десантников передали пленных, а затем вернулись на зачищенные позиции россиян. Там наши воины нашли еще много вражеского оружия, в частности автоматы, пулеметы, гранатометы и патроны.

Кроме того, бойцы ВСУ обустроили позицию и еще пять дней держали оборону, отражая вражеские штурмы.

«Подходили к нам на расстояние 20 метров, мы их «задвохсотили». Травили нас газом, несколько раз пришлось надеть противогаз... Постоянно простреливали сектор, были сбросы с дронов», - рассказали бойцы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com