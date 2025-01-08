В Беларуси «забыли» утвердить документ, который затрагивает практически каждого жителя страны 1 8.01.2025, 15:14

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Скорее всего, это будет сделано задним числом.

В Беларуси в 2025 году чиновники собирались планово поднять тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Однако решение по их повышению, похоже, до сих пор не принято. По крайней мере, официально документ об этом не опубликован. Напомним, на 2024 год тарифы на ЖКУ поднимали задним числом, пишет «Зеркало».

В Беларуси последние год тарифы на жилищно-коммунальные услуги поднимают с 1 января и 1 июня (только в 2022-м и 2024-м власти отменяли летнее подорожание). Как правило, расценки на следующий год озвучивают накануне — в декабре. Исключением был 2024-й: тогда власти подняли их задним числом.

В Министерстве жилищно-коммунального хозяйства ранее сообщали, что с 1 января 2025 года «корректировка тарифов будет рассматриваться индивидуально с учетом складывающихся затрат, планово-расчетных цен и стоимости энергоресурсов, на конечную стоимость услуг влияет много факторов».

Так, жировка для типовой двухкомнатной квартиры с тремя проживающими при нормативном потреблении ими услуг может вырасти максимум на половину базовой величины — сейчас это 21 рубль. Но в отдельном жилье рост может быть заметнее.

Документ о повышении тарифов на ЖКУ на 2025 год пока официально не опубликован. Скорее всего, как и в 2024-м, это будет сделано задним числом.

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