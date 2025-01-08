Трамп заявил о намерении остановить войну в Украине в течение шести месяцев 8 8.01.2025, 15:24

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Дональд Трамп

Избранный президент США исключил контакты с Путиным до своей инаугурации.

Избранный президент США Дональд Трамп рассчитывает добиться примирения России с Украиной в ближайшие полгода. На вопрос журналистов о том, когда завершится война между этими странами, начавшаяся 24 февраля 2022 года, он ответил: «Я надеюсь, в течение шести месяцев». Трамп добавил, что президент РФ Владимир Путин «хотел бы встретиться» с ним для обсуждения данного вопроса, однако американский лидер исключил подобные контакты до своей инаугурации 20 января.

Также Трамп вновь заявил, что Россия не напала бы на Украину, если бы в Белом доме был он, а не действующий президент Джо Байден. По мнению республиканца, последний нарушил некое соглашение между Москвой и Киевом относительно взаимодействия с Североатлантическим альянсом. «Долгое время, еще до Путина, Россия считала, что НАТО не может быть вовлечена в дела Украины. Это как будто было высечено в камне. Однако Байден сказал — нет, Украина должна иметь возможность вступить в НАТО. В таком случае Россия получила бы [НАТО] прямо у себя на пороге. И я могу понять их чувства», — отметил Трамп.

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