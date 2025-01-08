«Лесовозы не успевают возить, все для Китая»3
- 8.01.2025, 15:28
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Белорусы обсуждают последствия вырубки лесов.
На дорогах в Беларуси замечают пылевые бури и метели одновременно. И все это в январе. Причина простая — вокруг дорог необдуманно вырубают лесополосы.
Белорусы активно отреагировали на эту новость в TikTok-аккаунте сайта Charter97.org. Приводим самые яркие комментарии:
@charter97.org Беларусь сталкивается с пылевыми бурями из-за вырубки лесов #метель #природа #экология #новости #лес #беларусь ♬ оригинальный звук - Хартия97
«Я уже последние лет пять про это говорю, с карты спутника видно прекрасно, как страна превращается из края лесов — в поля и небольшие лесополосы…»
«Весной буду просить разрешение, чтоб посадить деревья за свой счет. Ждать, пока они сами вырастут, смысла нет, как и надеяться, что их посадят за бюджетные деньги. Если сам не сделаешь, всем плевать».
«Так и есть, творится что-то невероятное, лес вырезается бездумно».
«Вдоль дорог раньше елку садили специально, чтобы с полей снег не сметало, а теперь этого никто не делает, вот и результат!»
«Леса вырубают, а на их месте вырастают кустарники, в лес не зайти, сплошные заросли».
«У нас в с/т за полгода вырубают все подряд, оставляют ветки и разбитые дороги, грязь и бутылки из-под водки, тушенки, грязь!»
«Уже и леса не осталось, а пилорам — хренова туча».
«И не только вокруг дорог. Рубят все и вывозят».
«Давно лесозащиты нет, хлеб и овощи выращивают у асфальта, свинцом кормят».
«Что лес вырубается с огромной скоростью — это факт. Сама в шоке, когда вижу, где был лес, там остались пеньки. Или где был лес, там вырос целый район».
«Вдоль дороги на полях всегда садились деревья, чтобы не было «переметов», но «умные» пришли и повырубали насаждения, а вот и результат. Это суховей, он сметает плодородную почву».
«Около моей деревни небольшой лес но скоро его не буде, его вырезают и днем, и ночью. Лесовозы не успевают возить, все для Китая, но не для нас».
«Если бы сейчас происходила Вторая мировая война, партизан на территории РБ не было бы…. Осталось 24% от тех лесных массивов».
«Леса вырубаем, на экологию плюем, получили результат».
«В бывшем СССР будет пустыня. И не теплая, как в арабских странах. А холодная, без воды. А первая страна, где будет пустыня, — это Беларусь».
«Раньше везде были ветрозащитные полосы от эрозии, потом один умник приказал побольше распахать земель, хотя уже существующие не могут обработать».
«Земли Беларуси и так бедные, а если вырубка леса будет дальше продолжаться, то действительно будет катастрофа».
«Необдуманно». Как раз обдумано! Лес уходит в ЕС… вагонами».
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