Австрийское правительство временно возглавит глава МИД 8.01.2025, 15:30

Александр Шалленберг

Канцлер идет в отставку.

Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг временно возглавит правительство страны с 10 января. Об этом пишут Reuters и Associated Press.

55-летний Шалленберг возьмет на себя обязанности канцлера Карла Нехаммера, объявившего о своей отставке 5 января. Нехаммер должен официально сложить полномочия 10 января.

В заявлении офиса президента Александра Ван дер Беллена говорится, что президент формально поручит Шалленбергу «продолжить управление канцлерством и возглавить временное правительство».

Как пишет AP, это будет уже второй – и, вероятно, снова короткий – срок Шалленберга в должности лидера Австрии. Он исполнял обязанности канцлера менее двух месяцев в конце 2021 года после отставки Себастьяна Курца, а затем передал должность Нехаммеру и вернулся на должность министра иностранных дел.

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