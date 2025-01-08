Лукашенко боится салютов?3
- 8.01.2025, 15:35
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Белоруска выдвинула шуточную версию запрета пиротехники в нашей стране.
— Отпраздновали Рождество и Новый год. Кое-как пережили салюты. Я, жительница столицы, очень не люблю именно новогоднюю ночь, так как страдаю от этих взрывов не столько я, как моя собачка, - поделилась в письме в редакцию читательница сайта Charter97.org:
И когда меня спрашивают, как я встретила Новый год, то я отвечаю, что всю ночь просидела-пролежала в объятиях со своим четырехлапым питомцем. Горошек очень боится фейерверков, начинает дрожать и скулить, жмется ко мне. Да и неделю после Нового года он не очень любит ходить во двор, опасается взрывов.
Я как любительница животного — против салютов, потому что знаю, что не только у моей собачки такие проблемы. В это время страдают не только домашние, но и дикие животные. После Нового года читаю новость, что в Беларуси запретили пиротехнические изделия, так как 15 человек во время празднования получили травмы.
Я вздохнула с облегчением, мне радостно. Сижу, размышляю над этим вопросом. Неужели у нас так заботятся о бедных животных? Белорусская государственная система никак не тянет на «самую гуманную в мире».
Но прихожу к совершенно другому мнению, что также, как моя собака, где-то в новогоднюю ночь сидел и трепетал усатый диктатор, ведь ему каждый салют казался «Шахедом» или бомбой. И он дрожал, принимал успокаивающие средства, а все равно дрожал, может, даже провел эту новогоднюю ночь в бункере.
Официальные же салютные шоу в Минске уже не проводятся несколько лет, а тут одним своим указом избавиться от страха бомбардировки салютами простыми белорусами.
Мой пес будет рад, а диктатор вряд ли, так как имеет уйму других страхов.
А салюты, несмотря на опасения, были и в 23.34, так как люди помнят о невинно осужденных. Ну и, конечно же, еще будут.
Ведь хочется верить, что новый 2025 год подарит нам наконец свободу, которую отпразднуем как положено — с салютами и шампанским.