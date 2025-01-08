В мире появилось новое поколение людей 8.01.2025, 15:53

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У поколения Альфа скоро появится конкурент.

Дети, родившиеся после 1 января, относятся к поколению Бета — так называют тех, кто родился в период с 2025 по 2039 год, пишет Вusinessinsider.

Исследовательская фирма McCrindle сообщила в своем блоге, что к 2035 году поколение бета будет составлять 16% населения мира, и что многие дети поколения бета доживут до 22 века.

Фирма была основана социальным исследователем Марком Маккриндлом, который ввел термин «поколение Альфа» .

Вот краткий перечень поколенческих сегментов, обычно используемых для тех, кто родился за последние 100 лет:

Ген Бета : 2025-2039

Ген Альфа : 2010-2024

Поколение Z : 1997-2009

Миллениалы : 1981-1996

Поколение X : 1965-1980

Бумеры : 1946-1964

Молчаливое поколение : 1928-1945.

Ожидается, что поколение бета также будет в значительной степени сформировано технологиями, как и их предшественники из поколения альфа, которых иногда называли «детьми iPad» из-за их предполагаемой зависимости от технологий.

Маккриндл написал, что жизнь поколения бета будет определяться искусственным интеллектом и автоматизацией, и что им придется столкнуться с серьезными социальными проблемами, такими как климатический кризис и глобальные перемещения населения.

Родители детей поколения Альфа все чаще сталкиваются с проблемой управления взаимодействием своих детей с технологиями и инструментами искусственного интеллекта, которые получили широкое распространение с момента запуска ChatGPT в ноябре 2022 года.

Исследование Pew Research Center, опубликованное в ноябре 2023 года, показало, что каждый пятый ученик, слышавший о ChatGPT, использовал его для помощи в выполнении школьных заданий.

Ранее комментаторы по вопросам воспитания сообщили, что родителям поколения Alpha следует стараться как можно дольше оградить своих детей от социальных сетей, ссылаясь на их пагубное влияние на психическое здоровье.

Президент исследовательского центра Pew Research Center Майкл Даймок в 2019 году предупредил, что лучше всего рассматривать категории как линзу для размышлений об общественных изменениях, а не как ярлык, с помощью которого можно упростить различия между группами.

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