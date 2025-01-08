Наконец-то Трамп сказал правду 3 Петр Олещук

8.01.2025, 15:54

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Петр Олещук

Все просто.

На самом деле я Трампу благодарен. Наконец он сказал правду. Украину не берут в НАТО из-за позиции России, и Россия де-факто имеет право вето в вопросах внешней политики Альянса.

Да, все это знали, но никто не признавал открыто и публично на столь высоком уровне.

Больше никаких выдумок о «коррупции», «реформах», «домашних заданиях», «демократических стандартах» и «мостах к членству» с «необратимым путем».

Все просто. Россия не хочет членства Украины в НАТО, а Запад ее в этом слушает.

Наконец американский лидер это признал публично. Это, конечно, не то, что мы хотели бы услышать, но какая польза от того, что предыдущая администрация «ездила» всем «по ушам» относительно членства Украины в НАТО, делая все, чтобы это членство никогда не состоялось?

Россия тоже активно использовала эту тему после 2008 года, когда НАТО приняло решение, что Украина может быть членом НАТО, но пока не будет, а когда-то — может и будет. Из этого решения было понятно, что не будет Украина членом никакого НАТО. Было понятно всем, включая РФ, которая начала подготовку к агрессии против Украины.

Но публично Россия ссылалась на это решение как на «угрозу» для себя.

Надеюсь, что сказав «А», Трамп скажет и «В», оформив запрет членства Украины в НАТО каким-то документом. И чтобы там было написано, что это членство невозможно, поскольку не нравится государству-агрессору России.

Моральная смерть «Запада» должна быть документально зафиксирована.

Петр Олещук, «Фейсбук»

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