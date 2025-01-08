Мастеркласс от зенитчика: боец ВСУ рассказал, как сбивать российские ракеты Х-101 8.01.2025, 16:04

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Боец раскрыл интересные подробности.

Старший сержант ВСУ Андрей Панчоха из Шепетовской зенитной ракетной бригады Воздушного командования «Запад» уже имеет на своем боевом счету четыре сбитые российские ракеты, в том числе и Х-101. В эксклюзивном интервью АрміяInform он рассказал о своей боевой работе, подготовке и опыте участия в обороне Украины.

Украинский военнослужащий начал службу в Воздушных силах в 2014 году, когда в стране началась война. Он участвовал в обороне Донецкого аэропорта в составе сводного отряда «Дика утка». Со временем Панчоха стал командиром отделения зенитных установок ЗУ-23-2, начальником радиолокационной станции, а позже — главным сержантом взвода.

По его словам, подготовка на тренажере сложнее, чем поражать цели в реальном бою.

«Чтобы стать стрелком-зенитчиком ПЗРК, я учился применять комплекс на тренажере. На мой взгляд, труднее попасть в цель, чем в реальном противовоздушном бою», — рассказал сержант.

Боевая работа зенитчика

Боец признался, что работа с переносным зенитно-ракетным комплексом «Игла» требует не только технических навыков, но и быстроты принятия решений.

«Комплекс «Игла» — это простое оружие, ничего сложного, как мне кажется. Просто нужно «захватить» цель. И учитывая характеристики вооружения, понимать, достанешь ли ты ее. Конечно, тебе дают команду, коллега с планшетом воздушной обстановки в руках говорит тебе, с какого направления заходит цель, азимут, курс, дальность… А ты уже себе в голове прокручиваешь, учитываешь все», — поделился Панчоха.

В качестве примера сержант вспомнил два боевых эпизода. Так 17 ноября 2024 года Андрей сбил российскую крылатую ракету. После сигнала командира у бойца было две секунды, чтобы навести оружие на вражескую цель.

Следующий успех был 13 декабря. Мобильная огневая группа Панчохи вышла на позицию ранним утром, получив данные о приближающихся вражеских ракетах.

«Дали информацию о курсе и направлении. Вижу, что вражеская ракета идет, и я мгновенно делаю «накол», то есть привожу в действие батарею питания на ПЗРК. Как раз дали команду, что возможно применение огня из ПЗРК. Заходит цель. Я делаю пуск, сбиваю, и она падает. Все заняло одну минуту», — рассказал сержант.

Как выяснилось впоследствии, бойцу удалось поразить крылатую ракету Х-101.

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