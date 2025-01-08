Известная белорусская обувная сеть ушла из РФ 6 8.01.2025, 16:16

3,688

Покупатели могут ее вернуть.

Известная сеть обуви Megatop закрыла все магазины в России, сообщается на сайте ритейлера. На это обратило внимание издание «Беларусы и рынок».

«С сожалением сообщаем, что все магазины Megatop на территории Российской Федерации закрыты», — говорится в сообщении на сайте торговой сети.

Сеть рассказала, как покупатели, которые приобретали обувь в этой сети в соседней стране, могут ее вернуть. А также уточняет, что магазин возместит расходы на пересылку возвращаемого товара и вернет средства в течение 14 дней после его получения.

Megatop — это проект, который с 1993 года развивают белорусский бизнесмен Сергей Кульгавый и его партнеры, пишет «Беларусы и рынок». Они создали несколько обувных розничных сетей. Некоторое время, кроме Megatop, реализация обуви осуществлялась в закрытых к настоящему времени магазинах Axis.

По заказам владельцев магазинов обувь сначала производилась в Китае, Индии, Португалии. В 2010-х бизнесмены открыли собственную фабрику в Витебске. И попробовали масштабировать бизнес на соседние страны.

Первой стала попытка закрепиться на украинском рынке. Когда она обернулась неудачей, во внешней экспансии ставка была сделана на Россию. Первый магазин там открылся в 2016 году в Ярославле. На пике расцвета в российских городах (в Ярославле, Смоленске, Нижнем Новгороде, Москве, Липецке, Курске, Вологде и Белгороде) работало около 15 магазинов этого бренда.

Но в последние годы их число сокращалось. На начало 2023 года, например, осталось семь российских Megatop. В 2020-м было ликвидировано одно из юрлиц, управлявших сетью, — «Мегатоп. Ру-2». Весной прошлого года еще одно — «Мегатоп-76».

Действующей остается компания «Мегатоп групп». В 2023 году ее продажи сократились почти наполовину — до около 700 тыс. долларов. При этом в 2022—2023 годах она приносила убытки.

В Беларуси, наоборот, сеть росла. Последний из магазинов был открыт в декабре 2024 года в Пинске. Всего их около 80 в 34 городах страны. Продукция компании представлена также на многих маркетплейсах.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com