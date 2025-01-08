Евросоюз заменит российский газ румынским 8.01.2025, 16:28

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Подписан первый договор на экспорт газа.

Европейский союз решил к 2027 г. полностью отказаться от российского газа. С этого же года начнутся поставки с многообещающего румынского черноморского месторождения, оператор которого заключил первый контракт с покупателем, которым стала Германия.

Австрийская OMV, разрабатывающая румынское месторождение Neptun Deep, подписала первый договор на экспорт газа, сообщает Reuters со ссылкой на трех человек, знакомых со сделкой. Покупателем будет немецкая Uniper, которая за пять лет приобретет 15 ТВт ч (1,7 млрд кубометров); этот объем соответствует 1,5% немецкого газового импорта в 2024 г.

Поставки газа с глубоководного месторождения Neptun Deep на румынском шельфе в Черном море должны начаться в 2027 г. Извлекаемые запасы оцениваются в 100 млрд кубометров (при открытии в 2012 г. сообщалось о 42-84 млрд), что делает месторождение одним из самых больших в ЕС. Румыния после начала его эксплуатации станет крупнейшей газодобывающей страной в Евросоюзе и впервые – нетто-экспортером газа.

По оценкам, в период пиковой добычи производство на Neptun Deep будет составлять около 8 млрд кубометров в течение 10 лет; в результате добыча газа в Румынии вырастет почти вдвое. Газодобывающие компании видят значительный потенциал новых открытий в румынском секторе Черного моря, где запасы оцениваются в 200 млрд кубометров, отмечает Reuters.

Оператором месторождения является OMV Petrom, контрольный пакет которой принадлежит OMV, а румынской госкомпании Romgaz – 20,7% (самим месторождением компании владеют пополам).

Сообщение о первом контракте на поставки газа с Neptun Deep появилось через неделю после того, как прекратился транзит российского газа в европейские страны через Украину, которая отказалась продлять истекший в 2024 г. контракт, пишет (The Moscow Times https://www.moscowtimes.ru/2025/01/08/evrosoyuz-zamestit-rossiiskii-gaz-ruminskim-a151859).

В результате из пяти довоенных маршрутов экспорта газа в Европу у «Газпрома» остался только один – «Турецкий поток». Совокупные поставки трубопроводного газа в Европу составили в 2023 г., по оценкам, 27-28 млрд кубометров («Газпром» больше не публикует соответствующую статистику), а в 2024 г., согласно расчетам ТАСС на основе ежедневных данных «Газпрома» о транзите через Украину и Европейской сети операторов газотранспортных систем, – 32,1 млрд кубометров.

По украинскому маршруту в 2023 г. в Европу поступило более 14 млрд кубометров, а в 2024 г., по расчетам ТАСС, – 15,4 млрд (это около 5% европейских потребностей). Таким образом, после прекращения украинского транзита «Газпром» лишится примерно половины экспорта в Европу (хотя может увеличить объемы прокачки по «Турецкому потоку», через который продолжают снабжаться Венгрия, а также Сербия и балканские страны).

До войны газпромовский экспорт в Европу превышал 150 млрд кубометров, а договор с Украиной предусматривал прокачку 40 млрд кубометров в год. Но в 2022 г. Кремль попытался «заморозить Европу» в наказание за поддержку Украины и санкции против России, европейские же страны стали переключаться на других поставщиков. К 2027 г. ЕС решил полностью прекратить импорт трубопроводного газа из России.

Прошедшей осенью OMV, старейший партнер советских и российских газовиков в Европе, прекратила отношения с «Газпромом» после более чем полувекового сотрудничества.

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