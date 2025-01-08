Ложь Лукашенко выйдет ему боком 2 Telegram-канал «Ник и Майк»

8.01.2025, 16:31

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Это даже за пределами уголовных понятий.

Лукашенко не выдержал и самолично прокомментировал заявление президента Владимира Зеленского во время своих уже ставших традиционными «рождественских нравоучений с амвона». Очередная кощунственная ложь скоро выйдет боком. Провокация, в результате которой на внутреннем российском поле укрепляется имидж предателя со всеми вытекающими, удалась.

Напомним, Евгений Пригожин с таким титулом проходил не очень долго, хотя даже на стрелку к пахану ездил. С системой цивилизованных взаимоотношений это не имеет ничего общего. Это даже за пределами уголовных понятий.

Именно желанием сохранить себе жизнь обусловлены метания в попытках посылать сигналы Западу, заручиться поддержкой Пекина или обеспечить место за столом переговоров по вопросу Украины. Сигналы и переговоры – тупиковая ветвь. В Китае есть перспективы, если только сдать в китайский ломбард то, что осталось от страны. Или перезаложить в нем уже заложенное имущество.

Каждое из таких суетливых действий вызывает лишь раздражение у хозяина и снижает потенциальную ценность для него же.

В игру с мобилизацией через страх могут играть двое, тем более что у Кремля здесь опыт более богатый и кровавый.

Избегайте массовых мероприятий, организованных хунтой и «выборов», это опасно для жизни.

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