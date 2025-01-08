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Финляндия не выпускает из порта судно, которое может быть причастно к диверсии

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  • 8.01.2025, 16:36
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Финляндия не выпускает из порта судно, которое может быть причастно к диверсии

Инспекторы обнаружили серьезные недостатки на судне Eagle S.

Агентство транспортной безопасности Финляндии Traficom не позволило продолжать свой маршрут судну Eagle S, которое подозревают в повреждении кабеля Estlink 2 в Балтийском море.

Об этом сообщает Yle.

Инспекторы агентства обнаружили серьезные недостатки на судне Eagle S. По этой причине эксплуатация арестованного Финляндией судна запрещена до устранения выявленных проблем.

«Судно имеет такие дефекты, что эксплуатация его не допускается до устранения недостатков», — заявили в надзорном органе.

Всего было выявлено 32 недостатка, три из которых названы серьезными. Они касаются пожарной безопасности, навигационного оборудования и вентиляции насосного отделения.

По сообщению финских властей, исправление недостатков потребует внешней помощи и займет некоторое время.

Многие проблемы возникли из-за недостаточного соблюдения системы управления безопасностью, говорится в сообщении.

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